Gibby estrena en la Ciudad de México su primer obra de teatro

Con tan solo 10 años de edad, Jimena Valle, conocida en el mundo de YouTube como Gibby da un gran salto en su carrera artística ahora que inicialas presentaciones de su show en vivo.



A su corta edad, la youtuber cuenta en su canal con más de siete millones de suscriptores, lo que le ha dado el reconocimiento entre el público infantil siendo una de las caras más joven con mayor popularidad en los videos de habla hispana.

Gibby aseguró que la idea de hacer videos comenzó desde que tenía cinco años como un juego, pues confesó que “no sabía cómo grabar un video, como subirlo, no sabía nada. Yo desde los 5 o 6 años me grababa solita con el celular de mi mamá, los grababa pero no los subía, nada más los tenía ahí y se los mostraba a mi familia y les parecían graciosos”.

Dos años después se da a conocer en la popular plataforma con la ayuda de su hermana mayor quien se encargaba de grabar los videos y posteriormente subirlos al canal de YouTube.La espontaneidad y carisma que la joven imprimió en sus videos le dio el reconocimiento entre chicos y grandes, colocándose como la vlogger más joven y con mayor importancia en Latinoamérica.

“Estoy emocionada, muy emocionada porque nunca imagine llegar a una obra o a siete millones de suscriptores, pero me siento muy emocionada, muy orgullosa y a veces nerviosa más que nada por lo de la obra pero muy feliz”, comentó.

Gibby, la aventura musical, show en vivo es una representación con 7 actoresen escena y que, además de Gibby, cuenta la participación de Anthon Mor y Mauricio Arriaga (Billy Elliot).

El show llegará a las tres ciudades de la república mexicana, los días 5, 6, y 7 de octubre en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Teatro 1; el 13 y 14 en Guadalajara, en Teatro Galerías y el 21 en Monterrey, en Pabellón M.