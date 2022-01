Gilberto Navarrete busca un cambio en el sindicato de músicos

Gilberto Navarrete, director general de la Sonora Santanera de Carlos Colorado busca ocupar la Secretaría General del Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM), contiende contra Víctor Guzmán, quien persigue reelegirse por tercera ocasión consecutiva.

Una de las principales preocupaciones de Navarrete es que la pandemia dejó a los músicos huérfanos de fuentes de trabajo con la cancelación de conciertos de cámara, shows en vivo, ferias, palenques, salones de baile, salones de los grandes hoteles, teatros cerrados y al aire libre.

Esta será la primera vez que los mil 700 agremiados van a votar en la sede del SUTM-CdMx cerca del Metro Taxqueña y no en las instalaciones de la CTM en la colonia Tabacalera.

En entrevista con El Sol de México, el integrante desde hace 16 años de la Sonora Santanera no ve un panorama sencillo, pues el actual dirigente del gremio de los filarmónicos busca la reelección por tercera vez.

Le preocupa que sigan las “posibles triquiñuelas de la vieja escuela sindical que los han llevado al poder en los últimos 32 años”.

Navarrete comentó que “se impuso una Comisión Electoral con seis elementos elegidos por el comité que está de salida, y como segundo punto, notamos un padrón de afiliados de músicos diferente a la inicialmente registrada en la Secretaría del Trabajo. Vamos por hacer la diferencia y la transparencia electoral. Y sí me preocupa que en dicho padrón no se encuentran muchos filarmónicos de la base que me apoyan en estas elecciones”.

VA POR UN NUEVO SINDICATO DE MÚSICOS LOCAL Y NACIONAL

Gilberto Navarrete explicó que aceptó la postulación que le propusieron algunos de sus compañeros porque desea haya una renovación.

“Toda la vida hemos sido músicos de abolengo, ya que lo hemos heredado de nuestros abuelos, de mi papá, mis tíos y ahora mis hijos siguen en esta digna y bonita profesión.

“El otro hecho que me llevó a ser candidato es ver que los compañeros músicos pasan situaciones, complicadas, más allá de lo permisible y eso finalmente me motivó a decir, Yo voy con ustedes, vamos a poner la semilla, que nazca un nuevo sindicato, porque tiene en sus filas a los mejores músicos mexicanos reconocidos a nivel mundial”.

A diferencia de anteriores elecciones, “hemos logrado que los socios puedan votar presentando la credencial INE el pasaporte o la cédula profesional, más no la credencial sindical. Iniciamos a las 10 de la mañana y se cierran las urnas a las 18:00 horas para su inmediato conteo”.

El músico dijo que añora un sindicato ejemplar, fuerte con presencia internacional y con contratos colectivos dignos.

“Hay compañeros que por dos jornadas de trabajo al día o en la noche ganan 250 pesos. Vamos por el cambio, por una renovación justa y acorde a los tiempos, buscamos que cada compañero en vez de ganar 250 pesos, mínimo sean 1,500 pesos”.

De salir favorecido con el voto de sus compañeros, uno de los cambios que planea es “hacer del Gran Forum un gran recinto al nivel de un Auditorio Nacional o del Centro Cultural Roberto Cantoral; también contratar a expertos en finanzas, en administración y gente del jurídico que nos asesore para administrar bien los bienes que tenemos como músicos en el patrimonio gremial y también para asesorar a cada uno de los músicos afiliados al SUTM”, añadió.