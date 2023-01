Globos de Oro 2023: sigue en vivo la primer parada de la temporada de premios

Globos de Oro 2023: Netflix y HBO Max empatan con 14 nominaciones

EFE

Las plataformas de streaming Netflix y HBO Max empataron con 14 nominaciones en el apartado televisivo de cara a la 80ª edición delos Globos de Oro, anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés).

La quinta temporada de "The Crown" (Netflix), la exitosa miniserie "Monster: The Jeffrey Dahmer Story" (Netflix) y la segunda entrega de "The White Lotus" (HBO) acumularon 4 candidaturas cada una, aunque la comedia "Abbott Elementary" (ABC) fue la producción más nominada con 5 menciones.

La serie limitada "Pam and Tommy" y la segunda temporada de la comedia de "Only Murders in the Building", ambas de la plataforma Hulu, se embolsaron también 4 nominaciones.

Aquí toda la información ⬇️

​