Globos de Oro 2024: ¿cuándo son y dónde ver la entrega de premios?

La temporada de premios del 2024 está a la vuelta de la esquina con la primera ceremonia oficial que estará a cargo de los Globos de Oros.

Los Globos de Oro llegan con su edición 81 para reconocer a lo mejor del cine y la televisión en una ceremonia que se realizará en Los Ángeles, California.

La entrega llegará como antesala de los Premios Oscar 2024 pues se sabe que los también llamados Golden Globes pueden darnos una idea de quiénes podrían recibir en marzo la famosa estatuilla dorada.

via GIPHY

¿Cuándo serán los Globos de Oro 2024?

Los Globos de Oro 2024 serán en el Beverly Hilton Hotel, el próximo domingo 7 de enero, a las 7 p.m. hora de México.

En esta ocasión, veremos como presentadores a los actores de la serie "Suits" Gabriel Macht y Patrick J. Adams, así como al comediante George Lopez, la actriz de "Ozark" Julia Garner y el actor de "This Is Us" Justin Hartley.

De igual forma, Amanda Seyfried, Will Ferrell, Michelle Yeoh y Angela Bassett serán algunos de los actores que presentarán los premios de esta edición, informó la organización en un comunicado.

via GIPHY

¿Dónde ver los Globos de Oro edición 81?

La edición 81 de los Globos de Oro podrás verla en México a través de la señal de TNT en televisión de paga.

Sin embargo, también puedes verla por la plataforma de streaming Paramount+ y HBO Max.

Este año la lista de las nominaciones a los premios la encabeza la película protagonizada por Margot Robbie, "Barbie", de Greta Gerwig, con nueve nominaciones, seguida de "Oppenheimer", de Christopher Nolan, que suma ocho nominaciones.

Otros contendientes con siete nominaciones cada uno son los filmes "Los asesinos de la luna" del veterano director Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, así como "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos, que tiene a Emma Stone y Mark Ruffalo al frente.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por su parte, el apartado televisivo lo lidera el drama de la familia Roy "Succession", cuya cuarta y ultima temporada recibió ocho nominaciones.

Con información de EFE