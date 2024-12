La cinta Emilia Pérez lidera los Globos de Oro: ¿quiénes son todos los nominados?

Emilia Pérez, el narco-thriller musical del francés Jacques Audiard sobre un narcotraficante mexicano que se transforma en mujer, arrasó este lunes en las nominaciones a los Globos de Oro con 10 candidaturas, en la apertura de la temporada de premios de Hollywood.

La película, que ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, está protagonizada por la actriz transexual Karla Sofía Gascón en el papel principal, junto con Zoe Saldana y Selena Gomez en papeles secundarios.

Las tres han sido nominadas a los Globos de Oro, que se entregarán el 5 de enero y que se consideran el preludio de los Oscar.

¿Quiénes son los nominados a los Globos de Oro 2024?

The Brutalist, protagonizada por el oscarizado Adrien Brody en el papel de un arquitecto judío húngaro que sobrevive al Holocausto, quedó en segundo lugar con siete nominaciones, seguida de Cónclave, un drama sobre las intrigas del Vaticano, que obtuvo seis.

Wicked, la adaptación deln exitoso musical de Broadway, se llevó cuatro nominaciones, incluida una para la estrella del pop Ariana Grande y su coprotagonista Cynthia Erivo, ganadora de un premio Tony.

Rodada casi totalmente en español, Emilia Pérez es una mezcla de narco-thriller, telenovela latinoamericana y drama LGBT disponible en Netflix tras su estreno en cines.

Emilia Pérez también ha recibido dos candidaturas a la mejor canción original, una a mejor banda sonora, mejor película de habla no inglesa, mejor guión y mejor película de comedia o musical.

Competirá por los máximos honores de comedia musical con Wicked; la ganadora de la Palma de Oro Anora; Challengers, protagonizada por Zendaya; Un dolor real, de Jesse Eisenberg, y la película de terror corporal La Sustancia, encabezada por Demi Moore.

Una de las categorías más disputadas será la de mejor actriz, donde competirán Erivo, Gascón y la protagonista de Anora, Mikey Madison, junto con la siempre favorita Amy Adams (Nightbitch), Demi Moore y Zendaya.

Los Globos de Oro se encuentran en el segundo año de una renovación, después de que Los Angeles Times revelara en 2021 que el órgano de votación de los premios -la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood- no tenía miembros negros.

Bajo una nueva dirección, los organizadores esperan seguir con la subida de audiencia registrada en la pasada edición.

Los Globos de Oro también premian lo mejor de la televisión. La serie The Bear se llevó cinco nominaciones, seguida de la epopeya histórica Shogun y Only Murders in the Building, que tuvieron cuatro.

La humorista Nikki Glaser será la anfitriona de la gala del 5 de enero en Beverly Hills.