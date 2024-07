Gloria Gaynor celebró la diversidad en la Arena CDMX

En el último día del Mes del Orgullo, Gloria Gaynor conquistó al público de la Arena Ciudad de México con su participación dentro del espectáculo "Dancing Queens", dedicado especialmentea la comunidad LGBTQ+.

La cantante de 80 años, símbolo de la música disco a nivel mundial, se presentó en el recinto frente a miles de asistentes, quienes la ovacionaron desde el primer instante en el que pisó el escenario.

Como una leyenda de la música, Gaynor hizo de la Arena una enorme pista de baile, rememorando la década de los 70. Con escenas que repasaron los momentos más destacados de su legado, la pantalla atrás del escenario dio muestra de su gran trayectoria.

"Goin’ Out of My Head" fue el tema con el que la artista de Nueva Jersey inauguró el setlist. "Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes esta noche", dijo en español. "Vamos a cantar algunas canciones que yo espero que ustedes van a recordar y cantar conmigo", añadió.

"Never Can Say Goodbye" y "You're the First, the Last, My Everything" fueron otros dos temas que Gaynor incluyó en su selección, misma que cerró con "I Will Survive".

Dedican una noche a la comunidad

Además de Gloria Gaynor y su ambiente perteneciente a la música disco, el ritmo grupero y el género pop también sonaron en "Dancing Queens", pues Ana Bárbara, Fey y Marta Sánchez redondearon una noche de éxitos, primero con un set en solitario cada una y, posteriormente, con uno más de colaboraciones entre ellas mismas.

Vestida con un atuendo dorado, adornado con una prenda con la bandera de la comunidad LGBTQ+, además de su característico sombrero, Ana Bárbara contagió al público con su estilo grupero.

A sus "bandidos", como llama a sus seguidores, les dedicó algunos éxitos de su repertorio, entre ellos, "Loca", "Me asusta, pero me gusta" y su más reciente sencillo "Mi rey, mi santo" en el que compartió el escenario con María José.

Representando al pop, Fey derrochó energía, recorriendo el escenario de un extremo a otro. "¡Cuánto amor! Estoy con mi familia de medias naranjas. Espero que esta noche se la lleven en su corazón, es un regalo de nuestro ser para todos ustedes", mencionó.

"Ni tú ni nadie", "La noche se mueve" y "Bajo el arcoíris", un tema del que aseguró "saca nuestra libertad y nuestros colores", fueron algunas de las canciones que sonaron dentro de un medley. "Somos seres humanos, esto solamente es un cuerpo", dijo Fey.

Por su parte, Marta Sánchez intepretó "Quiero más de ti", "Soldados del amor" y "Colgado en tus manos", su éxito hecho en colaboración con Carlos Baute.

En la segunda ronda de cada una de las tres cantantes, continuaron complaciendo con sus canciones, que fueron coreadas por los asistentes. En ésta, las colaboraciones fueron "Azúcar amargo" de Fey con Marta Sánchez, así como "Gatos en el balcón" con Ana Bárbara, quien a su vez compartió "Lo busqué", a dueto con Fey.