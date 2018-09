Gloria Trevi lanza el tema Me lloras, una mezcla de canto urbano, pop y reggae

Desde la década de los años 80, Gloria Trevi, se hizo escuchar a través de canciones irreverentes, llenas de rebeldía y lejos de una línea tradicional que llamaron la atención de todos y sobre todo alteró a las buenas conciencias.



Con 35 años de luchar en el mundo del canto La Trevi asegura que “ha sido un camino fuerte, un camino pesado, pero maravilloso y de éxito. Yo no soy un ejemplo (de nadie), sino un reflejo lindo de la gente buena, de la gente con corazón y que confía en mí y en mis letras”.

La cantautora regiomontana, ícono de la música pop latina, hoy lanzando su nuevo tema Me lloras en coautoría con Marcela de la Garza y Edgar Barrera con un sonido caribeño arropado del jamaiquino Charly Black, en donde se mezcla el canto urbano, el pop y el reggae.

Este lanzamiento se da a unas semanas de llegar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, donde el 18 de octubre recibirá el Premio La Musa Awards 2018 y en la plenitud de sus 50 años de vida.

Este premio “se lo dedicaré a Dios, primero y luego al público, porque este reconocimiento es de ellos. Dios me ilumina, el público fue quien votó por mí para estar ahí, lo cual se los agradezco con todo mi corazón”, comenta.



Gloria Trevi se sigue soltando el cabello y sigue siendo esa mujer franca y sin reparo. “Me encanta mi edad y mi fisonomía, no soy una escultura de 20 años, sino un monumento único para no convertirme en ruinas. Claro que me cuido, como bien, hago ejercicio, tengo mucha disciplina todo lo hago por esa gente que quiero, que es el público”.



En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), la compositora y cantante reconoce que “he roto muchos esquemas con canciones con las que luché para llamar la atención y que me escucharan -Pelo suelto, Dr. Siquiatra, La papa sin cátsup, luego con El recuento de los daños, No querías lastimarme, Me siento tan sola.

“Y no que es que haya desventaja frente a los hombres, sino que tenemos que ser más fuertes que ellos y no cambio lo maravilloso de ser mujer”.

Gloria Trevi se dijo emocionada por el lanzamiento en YouTube de Me lloras “estoy celebrándolo como también el tener 14 años de mi libertad un 21 de septiembre de 2004”.

Y añadió: Me lloras es una canción bailable, alegre, sobre el empoderamiento femenino como cuando vas a dar el primer beso a tu gran amor. Y sin embargo, la letra es super fuerte, hasta me seque mis ojos por las lágrimas que me salían, porque es una letra que aborda una relación que terminas y que en un momento dado te levantas y te dices que vales mucho y él que va a llorar eres tú.

“Y, si alguien le cae el saco que se lo ponga. Y en mi caso desde hace tiempo aprendí a quererme mucho y de cuánto eres capaz de dar amor”.

La Trevi menciona que “mi filosofía para crear canciones es que yo canto lo que siento y pienso, aquí no estoy hablando de mí, sino qué haría al estar en una situación así. Y te voy a decir que algunas líneas de la canción, fue de lo que me contó mi madre cuando se separó de mi papá. Esto es, es una recopilación de emociones, de sentimientos, de suposiciones, en un rompimiento de pareja”.

Casada desde el año 2009 con Armando Gómez, optó por no hablar de su relación matrimonial con él y simple como sencillamente declaró sobre su estado emocional en el amor:

“En el amor estoy excelente parada en mis dos pies, tomando las decisiones correctas y muy bien...”.

Mientras que para ella sus hijos Ángel Gabriel y Miguel Armando, son lo más importante después de Dios.