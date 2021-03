Godzilla vs Kong... Uno caerá

Después de un año tan complejo y difícil para la industria cinematográfica que ha dejado pérdidas multimillonarias en el mundo, llega a los cines uno de los filmes

más esperados por los fans de Godzilla y Kong, que promete llevar hasta el límite una batalla milenaria en la que sólo uno de ellos podrá salir victorioso.

➡️ Falcon y el Soldado del Invierno, los herederos del Capitán América

Adam Wingard, director de la cinta, busca enfrentar a estas dos grandes leyendas para despejar las dudas sobre quién es el verdadero rey, recreando las versiones finales de cada uno para dar un resultado de autenticidad.

“Solo quería que esto se sintiera como un enfrentamiento real, quería que no hubiera más discusiones en el patio de recreo. Y sentí que me habría alejado de la película en cualquier momento si me hubieran arrimado a una esquina donde no iba a haber un ganador definitivo (...) ese es Godzilla, ese es King Kong, se están golpeando el uno al otro, uno gana y eso es todo”, explica.

Aunque Wingard no pretende arrojar los spoilers del filme antes de su estreno, sí lanza pistas sobre cuáles podrían ser los secretos del enfrentamiento que tiene su misterio en el núcleo de la tierra, al revelar quién es el villano en esta trama.

“Godzilla es el villano en esta película. Está causando muchos problemas y lo divertido es que está haciendo estallar un montón de mierda y está causando mucha destrucción y caos. Para mí es la mejor parte de hacer esta película”.

Es importante destacar que para el director no sólo se trata de una guerra de titanes en la que uno gana y el otro pierde, sino que va más allá al crear un vínculo emocional con los personajes humanos.

"Es poder sentir empatía por estos monstruos y hacer que los personajes hagan lo mismo, porque mucho de lo que vamos a sentir acerca de los monstruos tiene que estar relacionado con lo que sienten los personajes, y por eso tratamos de entremezclarlo tanto como sea posible".