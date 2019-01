Llegan los Globos de Oro rumbo al Oscar 2019

Con la entrega de los Globos de Oro inicia en Hollywood la llamada temporada de premios, una época donde se entregan diversos galardones de sindicatos, asociaciones o academias del mundo que reconocen lo mejor del cine que se estrenó en el último año. Todos encaminados al gran premio del cine: el Oscar.

Este año se realizará la entrega número 76 y como cada año, desde 1961, tendrá como sede el hotel The Beverly Hilton, en Beverly Hills, California. Sandra Oh y Andy Samberg serán los conductores de esta edición que será transmitida a partir de las 18 horas por TNT.

El Globo de Oro es catalogada por algunos expertos como la antesala al Oscar, pues muchas de las películas premiadas aquí repiten el galardón en la ceremonia que realiza la Academia de Hollywood.

Historia

El Globo de Oro es entregado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, integrada por 93 periodistas provenientes de diversas partes del mundo. Las cintas que se premian son las que fueron estrenadas en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año correspondiente.

La primera entrega se realizó en 1944 en los estudios 20th Century Fox de Los Angeles, California. En ese entonces sólo se premiaron películas, eran seis categorías y The Song of Bernadette se llevó tres galardones.

Ahora los Globos de Oro entregan 25 premios: 14 para producciones de cine y 11 de televisión. Ambas dividen sus categorías en géneros de Drama y Musical o comedia. Además, se entrega el Cecil B. DeMille Award, un reconocimiento que honra las contribuciones al mundo del entretenimiento y que en esta edición será para Jeff Bridges.

Este año se entregará un nuevo premio: el Carol Burnett Award que honrará las contribuciones en el rubro televisivo. Su nombre proviene de la comediante estadounidense que ha pasado siete décadas en la televisión norteamericana. Carol Burnett será la primera en recibir este premio que quedará instaurado para entregarse anualmente.

Las más nominadas

Vice

Con seis nominaciones, esta cinta es la que más menciones tiene dentro de las categorías del Globo de Oro este año. La película es dirigida por Adam McKay, quien en 2016 estuvo nominado a este mismo premio por el guión de La gran apuesta (en los Oscar se llevó el premio).

La cinta es protagonizada por tres actores previamente ganadores del Globo de Oro: Christian Bale, quien destaca en su papel estelar por su drástica transformación física, Amy Adams y Steve Carell.

Esta historia, producida además por actores como Brad Pitt o Will Ferrel, es un dramedy biográfico sobre el trabajo del 46o Vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, quien es considerado como uno de los grandes políticos que dirigió el país mientras George W. Bush fue presidente.

A esta cinta le siguen con cinco nominaciones The favourite, de Yorgos Lanthimos, Green book, de Peter Farrelly y A star is born, del debutante Bradley Cooper en su faceta como director.

El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story

En el rubro de la televisión, la segunda temporada de American Crime Story es la que lidera nominaciones al sumar cuatro menciones. La producción de FX destaca en las categorías histriónicas: Darren Criss está nominado como Mejor Actor, mientras Édgar Ramírez y Penélope Cruz hacen lo propio en la categoría de reparto.

La temporada de nueve episodios también está nominada como Mejor Miniserie o Película de Televisión. Cabe destacar que en la edición 70 de los Premios Emmy, El asesinato de Gianni Versace fue la producción más nominada al recibir nueve menciones, de los cuales se llevó tres.

La historia de esta entrega gira en torno a la historia real del asesinato del diseñador italiano Gianni Versace, quien fue baleado afuera de su mansión por Andrew Cunanan, quien supuestamente era su amante. La producción sigue la relacion entre ambos personajes y la ejecución del crimen, así como el deceso del asesino.

The Americans, Barry, Homecoming, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Sharp Objects y A Very English Scandal son las series que siguen en la lista de las más nominadas, al recibir tres menciones cada una.

Calendario de la temporada de premios

06 de enero. Globos de Oro

13 de enero. Critics Choice Awards

27 de enero. Screen Actors Guild Award

02 de febrero. Premios Goya

10 de febrero. Premios BAFTA

22 de febrero. Premios César

23 de febrero Premios Razzies

23 de febrero Spirit Awards

24 de febrero Premios Oscar