Gomita amenaza a Gala tras besar a Agustín: me voy a encargar de que pase lo que tenga que pasar

Gomita, del cuarto Tierra de La Casa de los Famosos, ha enfrentado problemas de salud mental desde que Agustín besó a Gala Montes, debido a que la conductora había expresado su interés por el actor, pero él la rechazó y prefirió intentar algo con la actriz de El señor de los cielos.

La situación tornó el ambiente tenso dentro de La Casa de los Famosos debido a que Gomita no logra contener sus sentimientos por Agustín, sumado a que presuntamente Gala ha realizado comentarios a forma de burla sobre el rechazo a la conductora.

Por ello, Gomita decidió realizar una amenaza pública contra Gala Montes, y aseguró que cuando salgan del reality show golpeará a todas aquellas personas que hayan ocasionado que se sintiera mal.

¿Cómo empezó la polémica entre Gomita y Gala Montes?

El problema entre Gala y Gomita comenzó desde que Gala besó a Agustín Fernández por primera vez, debido a que la conductora había expresado en diversas ocasiones interés por el actor.

Debido a que la situación entre Gala y Agustín escaló a más de un beso, y ellos comenzaron a denotar su química dentro de La Casa de los Famosos, los comentarios entre los habitantes no se hicieron esperar, e incluso llegaron a realizar juicios despectivos contra Gomita.

Gomita, la semana pasada, decidió nominar a Gala y aprovechó su posicionamiento para reclamarle por sus comentarios, los cuales asegura que “le dolieron”, pues la actriz le “recalcó” que el rechazo de Agustín hacia la habitante del cuarto Tierra fue una “humillación a nivel nacional”.

Me dolió muchísimo, créeme que cualquiera de las chavas que hubiera estado en mi lugar y hubiera sentido ese rechazo, también le hubiera dolido. Gomita.

Sumado a ello, Gomita aseguró que uno de sus “amigos o compañeros de cuarto” le comentó que Gala se refirió a la conductora como “perra”, insulto que le dolió más porque le recordó que su primer beso fue “para que le doliera a esa perra”.

La conductora enfatizó que sus comentarios nunca la harán “explotar”, pero le duelen porque ella “jamás le faltaría el respeto” e incluso deseaba empatizar con la conductora.

A su posicionamiento, Gala respondió que esos comentarios nunca los mencionó y que Gomita era incongruente porque no correspondían sus hechos con sus acciones, sumado a que es “manipuladora”.

Los comentarios tornaron la situación tensa entre Gala y Gomita, quien resultó nominada junto con Agustín Fernández.

¿Por qué Gomita amenazó a Gala con golpearla?

Ayer, hubo una fiesta dentro de La Casa de los Famosos. En ella, además de salvar a Agustín, Gala decidió besar al actor.

Ambas acciones no le parecieron a Gomita quien, debido a que había tomado demasiado, comenzó a llorar porque “salvaron al que le gusta”.

Salvaron al que me gustaba a mi. Y yo me voy la próxima. Gomita.

Al término de la fiesta, Gomita explotó contra Karime, Briggitte y Gala, pues aseguró que se burlaban de ella y eso le hacía sentir mal.

Que una perra así se burle de mí hace que le quiera partir su madre. Afuera me voy a encargar que pase lo que tenga que pasar. Gomita.

La amenaza contra Gala Montes escaló, debido a que Gomita aseguró que ella no se tentó el corazón ni con su familia que “le han partido el corazón”.

Si no tengo corazón con mi familia porque me han partido el corazón, vaya la putiza que voy a meterle a la gente que acá adentro me ha hecho sentir de la mierda. Gomita.