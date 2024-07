¿Gomita será sancionada por hacer trampa en La casa de los Famosos? Esto dijo la productora

Todos los integrantes de La Casa de los Famosos buscan llegar a la final para cobrar los 4 millones de pesos, premio que le dan al finalista. Por ello, a dos semanas del inicio, cada habitante comienza con sus estrategias para evitar ser eliminado.

Aunque algunos podrían tener sus estrategias en secreto, Gomita le reveló a Ricardo Peralta que recibe información del exterior, situación de la cual habló la productora del reality.

Rosa María Noguerón, productora del reality show, respondió sobre la supuesta trampa de Gomita, pues algunos usuarios de redes sociales señalaban que no es justo que reciba información del exterior para “tener ventaja”.

¿Gomita será sancionada por hacer trampa en La Casa de los Famosos?

Mediante un live emitido por Wendy Guevara, ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México, Rosa María Noguerón, la productora, habló sobre la estrategia de Gomita.

La productora reveló que el tema de Gomita “ya quedó resuelto”. Aunque no especificó si recibirá una sanción, indicó que Araceli Ordaz, nombre real de la ex conductora de Sabadazo, ya no seguirá con su “estrategia” para obtener información o consejos.

Lo que dicen por ahí de los colores de los vestidos, ese tema ya quedó resuelto. Rosa María Noguerón.

Cabe aclarar que en las reglas de La Casa de los Famosos no está penado el recibir información desde el exterior. Sin embargo, les impiden tener cualquier aparato para distraerse, o posiblemente obtener información de afuera del reality.

¿Por qué acusan a Gomita de hacer trampa en La Casa de los Famosos?

Aunque dentro de las reglas ninguna específica que no pueden recibir información del exterior, usuarios en redes sociales indican que Gomita hizo trampa, pues es la única que se beneficia de su ropa para saber en quién debe confiar.

Las críticas hacia Gomita surgieron después de que la conductora le confesara a Ricardo Peralta que tiene un código de color que, con la ropa que le mandan, le indica si debe alejarse, acercarse o nominar a sus contrincantes.

Puse colores a diferentes personas de nosotros, como Intensamente. Entonces, para mí, rosa y rojo, es decir Mariana y Potro, no son saludables. Gomita.

Sumado a ello, otros usuarios señalan que Gomita tiene más estrategias para recibir información, pues su familia ha gritado otras palabras como “queso”, “crema” y “gris”. Por ambas acciones, piden que la expulsen, o bien, que la nominen.