Gorillaz hace historia en la Ciudad de México durante el cierre de su gira The now now

La banda virtual Gorillaz, hizo historia en la Ciudad de México durante el cierre de su gira The now now, la cual podría ser la última vez que el público vuelva a ver juntos al ensamble musical liderado por Damon Albarn.



La banda que tuvo sus inicios con el nuevo milenio se despidió de los escenarios, dejando un muy grato sabor de boca a los mexicanos, quienes fueron complacidos con una alta dosis de majestuosidad musical.

“México ustedes son impresionantes” comentó el líder de la banda británica quien se conmovió con la vibra y buena energía del público que saltó, coreó y disfrutó de cada una de los éxitos que sonaron durante la noche.

A lo largo de la noche los temas Tranz, Magic City, Tomorrow comes today, 19/2000, Hollywood entre otras, fueron acompañadas de los videoclips protagonizados por los álter egos 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs, quienes en algunos momentos de la noche se apoderaron de Albarn.

Por más de dos horas, la noche del miércoles el ensamble tocó los éxitos de dos décadas de historia de la banda británica, que durante su última presentación tuvo como invitados a Jamie Principle, Peven Everett, Bootie Brown y De la soul, siendo estos últimos quienes conmovieron hasta las lágrimas al creador de Gorillaz.