¡Gorillaz llegará a Netflix! Confirman película animada para la plataforma

Gorillaz sigue dando sorpresas este 2020 y no es para menos pues ahora la famosa banda ha confirmado que llegará a Netflix con su primera película animada.

En entrevista para "La Tercera", su vocalista Damon Albarn reveló que el grupo firmó un acuerdo con la plataforma para llevar a cabo su primera cinta de animación.

"Tenemos un acuerdo para hacer una película con Netflix; supongo que tendremos que terminar la segunda temporada de Song Machine y ahí habrá tiempo para finalmente poder estrenar la película de Gorillaz".

Al parecer el filme se centrará en la historia de 2-D, Murdoc, Noodle y Russell.

Aunque no dio más detalles sobre el proyecto, se sabe que el filme será dirigido por Jamie Hewlett y que gran parte de la animación será obra de la recién fundada Gorillaz Productions.

Por el momento, la banda se centra en el lanzamiento de la primera temporada de su nuevo álbum "Song Machine", que se estrenará el próximo 23 de octubre, y que para alegría de sus fans, tendrá una segunda temporada.

Gorillaz Present Season One of Song Machine: ✨"STRANGE TIMEZ"✨

Pre order now 👉 https://t.co/ORlNde1Z4n pic.twitter.com/38qllv4H3i — gorillaz (@gorillaz) September 9, 2020

Incluso el líder de Gorillaz reveló a Music Week, que el disco ha sido uno de los mejores que ha realizado la agrupación y aseguró que se vienen más temporadas con nuevas colaboraciones.

