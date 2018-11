Grammy entrega Premios a la Excelencia Musical

La Academia Latina de la Grabación entregó en el marco de los Latin Grammy, los Premios a la Excelencia Musical que este año reconocieron a Dyango, Erasmo Carlos, Andy Montañez, José María Napoleón, Chucho Valdés, Wilfrido Vargas y Yuri.



La Academia dedicó una velada a estos talentos que han hecho contribuciones significativas y extraordinarias a la música latina durante décadas.



El presidente de la institución, Gabriel Abaroa Jr., aseguró en su introducción que este evento, marcado por la nostalgia y el agradecimiento, "es extraordinario" porque todos los asistentes y premiados "salen más llenos de cariño y de respeto" tras "un sencillo pero profundo homenaje".



"(Estos premios) se han convertido en el ancla de esta gran nave que es nuestra Academia", aseguró.



El hotel Four Seasons de Las Vegas acogió la ceremonia en la que los Latin Grammy presumieron de la diversidad y el legado de la música latina, desde el exhuberante piano jazzístico del cubano Chucho Valdés al sabroso merengue del dominicano Wilfrido Vargas.



"Pensaba que (a estas alturas) yo iba a estar en el patio de mi casa dándole de comer a mis gallinas", dijo entre risas Chucho Valdés al recoger su gramófono dorado.



La mexicana Yuri puso el toque humorístico al contar que, durante años, le preguntaba a Dios "¿y el Grammy pa' cuando?" parafraseando la canción de Jennifer López.



"Esta noche es muy especial para mí (...). Saben que soy una mujer de fe. Y la parte oscura que tiene este medio es que a veces nos perdemos cuando tenemos fama y dinero: Pero sin embargo Dios tenía planes perfectos para mí", indicó.



La noche también tuvo momentos de gran emoción como el protagonizado por el salsero puertorriqueño Andy Montañez, que terminó su discurso entre lágrimas. Igualmente emotivo se presentó el cantante mexicano José María Napoleón.



"Mi padre me enseñó a pedir por favor y a decir siempre gracias. Quiero agradecer profundamente, muy profundamente, a todos los miembros de la Academia. Gracias por hacerme esta deferencia, por permitirme saber que mi trabajo ha servido para algo a través de todos estos años", dijo.



También como un homenaje a toda su obra se tomó este premio especial el baladista español Dyango, quien recordó que "nunca es tarde cuando la dicha es buena".



Con un carrera impulsada por éxitos como El africano o Abusadora, la estrella dominicana del merengue Wilfrido Vargas recordó las palabras del Padre de la Patria de su país, Juan Pablo Duarte: "Sed justos lo primero si queréis ser felices".



"No creo que haya querido ser un artista para que se me aplaudiera, reconocido por el público, ni tampoco por la crítica. No. Yo veía la música como el aire donde yo podía respirar", argumentó.



Brasil también estuvo representado en estos galardones, en los que artistas como Omara Portuondo o Fito Páez intervinieron como presentadores, por medio de la figura de Erasmo Carlos.



"Al saber que mi nombre fue escogido (para estos reconocimientos), me sentí el artista más importante del mundo. Está claro que mi humildad protestó, pero acabó agradecida", afirmó con ironía antes de lanzar un beso al público.



De la misma forma, los directivos de la industria musical Horacio Malvicino y Tomás Muñoz obtuvieron el Premio del Consejo Directivo de los Latin Grammy.



Este reconocimiento se entrega "a personas que han realizado aportes significativos a la música latina durante su carrera, pero no en la forma de actuaciones artísticas", según la definición de la Academia. EFE