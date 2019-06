Greeicy espera conquistar a México con su música

Greeicy Rendón conoció la fama con tan solo 13 años al participar en el reality show Factor X, a partir de ahí le llovieron propuestas para televisión y tras diez años dedicada por completo a la actuación, decidió dejar todo para apostarle a la música.

“Mi sueño de toda la vida era cantar, y empece muy chiquitica, todo el tiempo cantaba y bailaba. Hace dos años dije no, no puedo dejar que pase más tiempo no puedo dejar que alguien me pregunte cuando tenga 50 años qué paso con la musica y decir que nunca lo intenté. Por eso tomé la decisión de arriesgarme y no quedarme con esa duda y ha funcionado completamente así que ha sido un proceso muy grande” comenta en entrevista para El Sol de México.

Greeicy es activa y sonriente, habla rápido pero esta atenta a todo lo que sucede a su alrededor. La primera vez que pisó México fue para formar parte del concurso Mira quien baila en el 2018 en donde se colocó como la ganadora y logró concentrar las miradas de quienes ahora se han convertido en sus seguidores.

El nombre de su primer disco de estudio Baila, viene de una de sus grandes pasiónes. “Cuando empece a hacer musica le dije a mi manager, ‘mira, yo solo me monto a una tarima si voy a bailar’, yo no soy bailarina pero bailar para mi es algo que me encanta, sobretodo porque cuando veo que la gente baila es feliz, no conozco a nadie en la vida que este bailando con cara de tristeza” asegura.

El disco cuenta con colaboraciones de artistas como Anitta, Nacho y Mike Bahía, y asegura que “la idea es seguir haciendo cosas con personas con las que sienta mucho feeling” y añade que le encantaría hacer una colaboración con Rosalía, Belinda o Christian Nodal.

Para la colombiana, ha sido un tema importante el poder reflejar su verdadero yo, “antes si no sentía que era yo cuando estaba vestida cuando iba a montar un show, o a grabar un video, me sentia rara pero entendí que en los videos no estas contando historias propias, sino de otros personajes de otras vidas”.

Actualmente Greeicy esta trabajando para hacer crecer sus presentaciónes “estamos tratando de llevar el show a otro nivel, mas planeado y mas ensayado, no queremos solamente pararnos y cantar, que es un poquito lo que uno hace cuando estamos empezando, estamos en ese trabajo fortaleciendo el baile con bailarinas, la banda” y a pesar de que aún no cuenta con una fecha para venir a México “quiero que el día que pase sea algo bien bonito y bien especial” comenta.