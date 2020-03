Greeicy logra su sueño de colaborar con Joss Favela

Greeicy recuerda que en octubre del 2018 escuchó una canción llamada Pienso en ti que llamó su atención. Era una colaboración que realizaba Becky G con el intérprete de música mexicana Joss Favela, desde entonces “me enamoré de él como artista”, confiesa la cantante en entrevista.

De ahí su interés de compartir el estudio para grabar alguna canción pronto. “Yo decía a cada rato ‘quiero trabajar con él’. Y un día, sin más, llegó una canción a su oficina. “Le reconocí la voz. Entonces me gustó y me preguntaron si me gustaría ser parte del tema. ‘Pero de una vez’, dije que sí, que ya me lo había imaginado y ahora es una realidad”, dice la colombiana con emoción.

Así surgió Por la magia de tus ojos, tema que lanza a través de plataformas digitales y con el que Greeicy logra un sueño más en sus tres años de carrera. “Es una canción que grabamos desde hace meses en un estudio de Miami y por fin va a salir, con video y toda la cosa”, dice bromista.

El tema, compuesto por el propio Joss Favela, explora otra faceta en la carrera de la colombiana con sonidos más pop cercanos a los de una balada. “Nos fuimos mucho por la onda romántica, sin el urbano. Mucho a su estilo, canciones que son balada. Yo le pedí que la dejara así como estaba porque tiene un sonido demasiado especial y la letra es maravillosa. Creo que es de mis favoritas”, dice.

Por la magia de tus ojos no es la única canción que Greeicy ha lanzado recientemente, apenas hace unos días presentó el cover de Si tu amor no vuelve, canción que grabó junto a su novio Mike Bahía y que significa su tercera colaboración juntos.

“Hacer nuestra versión de esta canción nace porque conocimos a Wilfran Castillo, su compositor. Nos mostró sus canciones, pero no sabíamos que esa en particular era de él y Mike y yo la amamos. Hubo tanto feeling que le dijimos que necesitábamos hacer nuestra propia canción. Todo se dio de manera natural y más porque sabemos que le cantamos a los jóvenes y hay quienes la conocen y quienes no”, refiere.

Tras realizar Si tu amor no vuelve, Amantes y Esta noche, Greeicy adelanta que los planes de seguir trabajando con su pareja Mike Bahía siguen, pues ambos planean lanzar un disco en conjunto. “Aún no tenemos fecha porque no hay afán de sacarlo con prisa, es algo que hemos trabajado con mucha paciencia. Queremos ir tranquilos y seguros de todo lo que va a rodar el disco. Ya tiene nombre, va todo muy adelantado estamos entregándole mucho amor y energía al disco”, afirma la colombiana.

Pero antes de que el disco llegue al público, la pareja comenzará una gira por Colombia donde ofrecerán un show que vincule tanto al público adulto como a los más jóvenes.

“Es un sueño que viene desde hace tiempo, hacer un show que sea para toda la familia que gusta de nuestras canciones. Comenzaremos en nuestro país, donde también elegiremos canciones icónicas para hacer covers, además de nuestras colaboraciones y las canciones de cada uno. Queremos hacer algo muy teatral, porque las tablas, la acústica y la intimidad que tiene un teatro es muy bonita. La idea es hacerlo primero en Colombia y luego venir a México”, aseguró.

La gira Amantes Tour con Greeicy y Mike Bahía está programada para iniciar el 30 de mayo en Medellín, pero dadas las circunstancias por la emergencia mundial del coronavirus no se sabe si se mantiene.