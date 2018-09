Grettell Valdez prepara su boda con empresario suizo

La actriz Grettell Valdez comenzó a afinar los detalles para su próxima boda con un empresario suizo de nombre Leo, con quien cumplió 10 meses de noviazgo y justo hace un mes dio la sorpresa que le había pedio matrimonio en el continente asiático durante un viaje de placer.



Reveló que después de terminar de grabar su última telenovela Tenías que ser tú, se ha dado a la tarea de atender los preparativos para uno de los mejores días de su vida

“Todo va muy bien, me encanta porque todo mundo me presiona con la boda, pero no sé ni cuándo ni dónde”, dijo sonriente, aunque ya ha pensado algunos lugares donde sueña casarse.

“Yo no tenía idea de cuánta gente se casa y los lugares que he visto todo está reservado desde hace un año antes, pero como soy de Querétaro me encantaría que fuera ahí, en una Hacienda, me fascinaría también una playa, espero que haya disponibilidad y yo quiero que sea en diciembre por lo que está complicado”, expresó la actriz.

Grettell tiene muy claro quién diseñará su vestido. “Si quería un diseñador mexicano y ya lo encontré, será Benito Santos, eso ya está cerrado, pero tengo que saber el lugar para aterrizar los diseños de tres vestidos”.

Por lo pronto, se dará a la tarea de hallar el lugar indicado, mientras que aceptará trabajos en televisión hasta el próximo año. En su papel de empresaria está por lanzar dos nuevos productos de belleza que se agregarán a la colección que presentó hace unos meses, un kit que contiene un shampoo y acondicionador de biotina y regenerador celular de ácido hialurónico con colágeno y elastina, además de una crema con protector solar.