Netflix le dice adiós a Grey's Antomy: ¿Cuándo será el último día para verla?

Grey's Anatomy, una de las series más populares, dramáticas y con mayor duración al aire, hablamos de 16 años, saldrá del catálogo de Netflix.

Desde 2005 esta serie se volvió de las favoritas del público y pese a los cambios de elenco y a algunos problemas que surgieron entre la producción y uno que otro actor, se ha mantenido entre el gusto del público, sumando hasta ahora 18 temporadas, las cuales podrías disfrutar desde la plataforma streaming, sin embargo, ahora tendrás que despedirte de ella.

Netflix fue quien dio el aviso por medio de su plataforma, donde colocó una leyenda dentro del menú de capítulos de la serie que dice: "Último día para ver este título en Netfliix: 31 de diciembre".

THEY ARE TAKING GREY’S ANATOMY OFF OF NETFLIX WTF pic.twitter.com/RAr20fpcP7 — 🎄 Sleighna- bells 🎄 (@selenaramsawak) December 3, 2021

SI bien no se ha dado un aviso oficial sobre las razones de su salida, tal parece que ha sido la plataforma Hulu, quien ahora ha adquirido los derechos del programa y comenzará a trasmitir la serie el próximo año.

La cuenta oficial de Grey's Anatomy anunció que muy pronto podrías disfrutar de sus capítulos en esta otra plataforma, sin embargo, lamentamos decirte que solo está disponible en Estados Unidos.

Me, thinking about how to spend my Thursday night without an all-new #GreysAnatomy. 💭 Re-watch your favorite episodes — Stream on Hulu! pic.twitter.com/o9SN0Lu2HN — Grey's Anatomy (@GreysABC) December 2, 2021

SI eres de los que está familiarizado con las últimas temporadas, deberás saber que la número 17, que fue de los recientes estrenos en Netflix, gira en torno a la llegada de la pandemia por Covid-19, lo cual le ha dado a la serie la oportunidad de traer de vuelta a algunos personajes, que para no spoilearte más, tendrás que apresurarte a ver en la plataforma antes de que la quiten.

Solo podemos advertirte que esta es una de las temporadas en las que las lagrimas estarán a la orden del día.