Grupo Pesado podría colaborar con Taylor Swift: lo que sabemos del proyecto

Taylor Swift es una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos. La estadounidense se ha dedicado a romper diversos récords, entre los que se encuentran el ser la única artista viva que ha colocado hasta 10 álbumes simultáneamente en la lista Billboard, o bien, tener el single digital más vendido en el menor tiempo, con We Are Never Ever Getting Back Together.

Todo ello es posible gracias al apoyo de sus fans, los denominados Swifties, entre los que se encuentran los integrantes de Grupo Pesado, agrupación mexicana de música norteña, quienes fueron creadores de A Chillar a Otra Parte, la cual recientemente se volvió un trend de Tiktok.

Ante el fanatismo de Grupo Pesado por Taylor Swift, los integrantes compartieron su deseo por colaborar con la intérprete de Blank Space.

¿Taylor Swift colaborará con Grupo Pesado?

Mediante una conferencia de prensa, los integrantes de Grupo Pesado compartieron que están muy emocionados por realizar nuevas colaboraciones, con la finalidad de que la agrupación no se estanque en el género norteño.

De la diversidad de géneros musicales disponibles, Grupo Pesado aseguró que se centrará en buscar una colaboración con un artista internacional del género pop, específicamente con Taylor Swift.

Aunque no dominan el inglés, aseguraron que en caso de pactar la colaboración, se meterían de lleno en aprender el idioma, pues incluso se declararon fanáticos de la artista.

Taylor Swift es la número uno en todo el mundo, después de Paul McCartney.

Beto Zapata, líder de Grupo Pesado.

¿Sería posible la colaboración entre ambos?

La colaboración podría ser posible en términos musicales, pues los primeros álbumes de Taylor Swift son del género country, nada lejano a la música norteña mexicana.

Antes de transicionar al pop con 1989, la cantante debutó con el álbum Taylor Swift como artista country. Los siguientes discos, Fearless, Speak Now y Red, mantuvieron su esencia, aunque finalmente decidió alejarse de sus orígenes musicales.

Aunque Taylor se alejó del country, la cantante está en un proceso de regrabación de sus discos porque su exdisquera, Republic Records, de la mano de Scooter Braun, le robaron los derechos de autor de sus canciones al venderlos, sin considerar su opinión, a una empresa privada.

Ante la injusticia, Taylor Swift decidió regrabar todos sus álbumes, proceso del que aún está pendiente el disco Reputation y el debut: Taylor Swift.

Como el debut es un álbum cien por ciento country, Grupo Pesado podría incluirse en la regrabación. Incluso, los fans de la cantante comienzan a bromear sobre la colaboración.