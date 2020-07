Guillermo del Bosque regresa a la TV con Minuto para Ganar VIP

De las primeras cosas que Guillermo del Bosque hizo a principios de este año, fue presentar un par de proyectos. "En febrero que me levanté de cama y pude salir un poco, aproveché para ir a ver a los ejecutivos de Televisa. Les gustaron pero me dijeron que hay que ponerlos en la fila porque ya había una programación por delante, así es la forma en la que se trabaja, cuando hice Nosotros los guapos o Cien mexicanos, me tardé como un año en entrar, es el proceso que implica", comparte el productor.

En 2019, pasó dos meses al borde de la muerte y comenzó este 2020 como si despertara de un sueño, comparte. Curiosamente, el primer proyecto con el que vuelve a la televisión tras superar el cáncer y recuperar su salud, tiene qué ver con los sueños: Minuto para ganar VIP, el programa de concursos que produjo en 2013, en el que personalidades competirán por un premio de hasta dos millones de pesos para ayudar a cumplir el sueño de una familia.

Gossip

Bajo la conducción de Héctor Sandarti, en los 14 programas de esta nueva temporada, que inicia el domingo 26 a las 21:00 horas, los concursantes, entre los que figuran Irina Baeva y Gabriel Soto; Jorge Burro Vanrankin y Paul Stanley; José Ron y Eva Cedeño; Ninel Conde con Chuponcito, Mauricio Garza y Michele Rodríguez, o Jordi Rosado y María León, tendrán que superar retos y recaudar fondos para ayudar, por ejemplo, a un médico que apadrinó a un niño que necesita un trasplante, o al director técnico del primer equipo rugby en Veracruz.

"Hay pareja de señores tienen sobre los 80 años, que les encantaba bailar y ella lleva cinco cirugías en las piernas y buscan una más a ver si logra caminar y volver a bailar en su fiesta de 60 años de casados. Estamos apoyando a una familia en cada capítulo para cumplir una necesidad o un sueño de mucho tiempo", cuenta el productor.

Él mismo es un sueño viviente, reconoce. "Por lo que yo pasé y esta pandemia que estamos viviendo, quisiera que regresemos más fortalecidos, con la conciencia de buscar ser felices en el día a día, decir te amo, perdonar, proponernos realmente vivir con lo necesario, lo que pasé fue un sueño y sueño con lo que viene, sueño con una vida mejor para todos. Por supuesto hacer un programa así, que te dé la posibilidad de ayudar a estas familias y llevar entretenimiento a la gente que está en su casa, me hace sentir muy bien a nivel personal y espiritual".

Gossip

Mientras espera la aprobación de los dos proyectos que presentó en febrero, tiene pendiente una junta para definir futuros proyectos. Dice que ya es tiempo de incursionar en otros géneros, distintos a los concursos, musicales o comedia. "Lo he hecho y he sido muy feliz, pero quiero ir a otro nivel, hacer series de drama o thrillers, involucrarme como productor en alguna película, quiero hacer otras cosas", adelanta.