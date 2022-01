Guillermo del Toro deja atrás sus monstruos por perseguir un anhelo de juventud

Entre los sueños que Guillermo del Toro tenía como director estaba realizar una película de cine negro. Su anhelo venía inspirado de cintas mexicanas como El suavecito de Fernando Méndez o de algunas historias dirigidas por Roberto Gavaldón.

“Toda mi vida he sido un fan acérrimo de la literatura y el cine negro. Mi primer cortometraje, Doña Lupe, es así. Y por fin pude hacer realidad el sueño del Guillermo del Toro de 20 años, acercarme a ese tipo de cine”, le responde a El Sol de México en una mesa redonda con prensa de Latinoamérica.

Ese anhelo se cumplió cuando comenzó en Canadá el rodaje de El callejón de las almas perdidas. Es la onceava película de su filmografía y la más demandante en términos artísticos y de producción después de La cumbre escarlata , pues la filmación fue un vaivén de llamados por realizarse en plena pandemia Covid.

“Es la más difícil que he hecho, no me queda duda. Pero también es una de las que mayor satisfacción me da. La cumbre escarlata (2015) es ambiciosa visualmente, temática y cinematográficamente. Pero a nivel realización ésta tiene menor presupuesto y es infinitamente más compleja; tenemos sets más grandes, extras por cientos y al mismo tiempo un reparto absolutamente fabuloso”.

ENTRE CLICKS Y FAMA

Basada en la novela homónima de William Lindsay Gresham, publicada en 1946, El callejón de las almas perdidas sigue a Stanton Carlisle (Bradley Cooper), un estafador que al unirse a un circo aprende a engañar a las personas haciéndoles creer que puede leer sus pensamientos. Su éxito lo lleva a aliarse con la doctora Lilith Ritter (Cate Blanchett) con quien comienza a manipular la mente de personas con mayor poder y dinero.

La película es una representación de la realidad actual y nace de la inquietud y la preocupación del ganador del Oscar por el resurgimiento de la demagogia y la necesidad del reconocimiento público.

“Vivimos en una tensión absoluta. Hay una sensación sorda en el alma de que vamos a perder todo en cualquier momento, buscamos la reconfirmación de la fama, el prestigio más vacío a través de clicks o seguidores”, señala.

“Todas las películas que he hecho hablan de lo que me interesa en el momento actual. Y la idealización del éxito está en esta película, es un tema eterno del mundo moderno que inicia brillantemente en la novela. El autor tuvo la oportunidad de hacer una autobiografía con este libro, no de él, sino del alma, es un diálogo consigo mismo y para mí la clave de la película está en entender al autor”.

La mejor manera de manifestar esto en el cine no fue a través de los monstruos como lo ha hecho habitualmente en su filmografía, sino precisamente a partir del cine negro, aquel que permite resaltar los horrores humanos desde un punto más terrenal.

“El monstruo siempre ha sido una anomalía interesante para probar que el verdadero monstruo es el humano. Ahorita vivimos en una anomalía global y eso nos ha convertido en monstruos a todos. Vivimos en un momento de asfixia brutal, una ansiedad presente en lo político, ecológico, espiritual y emocional”.

Guillermo Del Toro prometió que estrenará en México una versión alternativa de El callejón de las almas perdidas, en formato blanco y negro. La película incluye en su elenco a la ganadora del Oscar Toni Collette y el cuatro veces nominado al Premio de la Academia, Willem Dafoe.

Su siguiente proyecto, Pinocho, estrenará en diciembre en Netflix. Es otro de los anhelos que Guillermo Del Toro ha tenido como realizador desde muy joven. “Es una película que llevo soñando hacer desde niño porque para mí es igual que Frankenstein. Son dos historias que hablan de la soledad que viene con el nacimiento como ser humano”, concluye.