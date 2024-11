¿De qué trata La sustancia? la película que recomendó Guillermo del Toro

La sustancia se ha convertido en una de las películas más comentadas en redes sociales, conversación a la que se sumó el director mexicano Guillermo del Toro, quien aseguró que es “precisa e implacable”.

Mediante su cuenta de X, Guillermo del Toro reconoció el trabajo de la directora Coralie Fargeat, pues aseguró que La sustancia es una película que narra “el horror de perderse, el vértigo de la superficie, la traición de la carne” Sumado a que es un filme “preciso, palpitante, humorístico, implacable y cambia ágilmente del patetismo al terror y la risa.

Sin duda, La sustancia logró cautivar al director mexicano con su trama que, en caso de que no la hayas visto aún, aquí te la contamos.

⁦@coraliefargeat⁩ ‘s THE SUBSTANCE - the horror of losing oneself- the vertigo of surface- the betrayal of the flesh… precise, pulsating, humorous, relentless and switching nimbly from pathos to terror and laughter. pic.twitter.com/yn1jGVtRMo — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 2, 2024

¿De qué trata La sustancia?

La sustancia aborda una historia basada en la obsesión con la apariencia física y las medidas extremas que toman las personas para mantener su relevancia en el mundo, en el que únicamente importa el cómo te ves.

Esta película es protagonizada por Demi Moore, quien da vida a Elizabeth Sparkle, una estrella de televisión a la que despiden de su popular programa de aeróbic, pues consideran que ya no tiene edad para ello.

Tras su despido, Elizabeth se obsesiona con la idea de recuperar su juventud, con la finalidad de volver al éxito que obtuvo cuando era joven. En su desesperación, descubre que en el mercado negro venden una misteriosa droga llamada “la sustancia” que permite crear una versión juvenil y perfecta de quien la consume.

Al inyectársela, Elizabeth crea una versión de sí misma rejuvenecida bajo el nombre de Sue, quien parece ser la respuesta al problema de la estrella de televisión, hasta que descubre que su transformación no es permanente.

Tanto Sue como Elizabeth deben cambiar de cuerpo cada siete días, lo cual les comienza a generar consecuencias físicas y psicológicas como ansiedad, nervios; pero también el luchar por poder controlar sus cuerpos y sus vidas.

Mientras Elizabeth sigue esperanzada con su versión joven, Sue desarrolla su propia conciencia y comienzan a chocar por la lucha de la joven por mantener la admiración de las personas que la rodean.

En su lucha, ambas contactan al proveedor de “la sustancia”, pues desean deshacerse una de la otra para no tener que descansar y permanecer inconsciente cada siete días. Sin embargo, el sujeto les advierte que esto no es posible, pues ambas van transfiriendo una especie de suero para estabilizarse, sumado a que si permanece como Sue por un periodo extra envejece de forma rápida e irreversible.

Pese a las advertencias, Sue, cegada por su fama, se niega a volver al cuerpo de Elizabeth. Todo se desarrolla de forma normal, hasta el programa de Año Nuevo, cuando no puede obtener ningún líquido de Elizabeth, cosa que solo hará si vuelve a este.

Al volver, Elizabeth descubre que es una anciana deforme y jorobada, por ello adquiere un suero para terminar con la vida de Sue, sin embargo se arrepiente y la resucita, pues aún necesita su admiración.

Tras resucitar, Sue se da cuenta que Elizabeth quiere acabar con ella y la mata; pero poco a poco comienza a deteriorarse hasta adquirir una apariencia mounstrosa, y hace lo posible por mantenerse bien hasta tener un fatídico final después de que descubrieran su extraña y vieja apariencia en su programa especial por fin de año.