El efusivo abrazo entre Guillermo del Toro y Tom Cruise al coincidir en almuerzo del Oscar

Los primeros meses del año se caracterizan por convertirse en la tradicional temporada de premios donde la Academia de Hollywood realiza un almuerzo previo a la gran gala que ahora celebra su edición número 95.

En este famoso almuerzo dos grandes de Hollywood se encontraron: Guillermo del Toro y Tom Cruise, quienes de manera muy efusiva se encontraron y corrieron a los brazos del otro para saludarse.

Los fotógrafos que estaban en el lugar lograron captar el cariñoso momento entre los dos, que finalmente fue compartido en redes por el exitoso director.

Years ago We almost did At The Mountains of Madness together… Great guy! https://t.co/KxYHHljdrj — Guillermo del Toro (@RealGDT) February 14, 2023

Asimismo, el director mexicano y el protagonista de Misión Imposible se dieron un momento para platicar en breve y recordar viejos pues cabe destacar que Del Toro eligió a Cruise hace algunos años para realizar la adaptación del cuento de H.P. Lovecraft, At The Mountain of Madness, proyecto que pese a no llegar a término, logró que naciera una linda amistad entre ellos.

El regreso de Tom Cruise

El regreso de Tom Cruise a las nominaciones de los Oscar se da gracias a la secuela de "Top Gun: Maverick", obra con la que vuelve a ser finalista 24 años después de su papel secundario en "Magnolia".

Cruise fue la estrella del evento en el que casi ninguna de las grandes figuras quiso desaprovechar su minuto de gloria junto al famoso actor, que hasta la fecha no ha ganado la deseada estatuilla dorada.

E actor fue la sensación durante el almuerzo de los premios. | Fotos: AFP

Además de Guillermo del Toro, otras personalidades como Steven Spielberg, Jamie Lee Curtis y Austin Butler también se acercaron a Cruise para saludarlo.

Cabe destacar, que el almuerzo de los Oscar se desarrolla un mes antes de celebrar la gala y sirve para reunir a los nominados de categorías técnicas o menos conocidas con los nombres más reputados de la industria en un evento en el que también hay periodistas invitados.

La gran entrega del Oscar tendrá lugar en el teatro Dolby de Los Ángeles el próximo 12 de marzo y cuenta con los directores Guillermo del Toro o Santiago Mitre, además de los actores Ricardo Darín y Ana de Armas, como principales exponentes hispanos en esta entrega.

