Guillermo Navarro, ganador del Oscar, estrena documental Planeta Hostil

Con el aumento del cambio climático, miles de especies se han visto en riesgo de sobrevivir. Los incendios forestales, las inundaciones y las sequías son algunas de las consecuencias que nuestro planeta y las especies que habitan en él han sufrido.

Esta inquietud fue una de las principales motivaciones de Guillermo Navarro para unirse a National Geographic y producir la serie documental Planeta hostil, a través de la cual se muestran las afectaciones que los animales han tenido por la devastación causada por el ser humano.

“Ellos son la primera línea que se enfrenta las consecuencias del cambio climático en el mundo. Y esta era una oportunidad muy importante para contar historias visualmente de este tema”, explica el cineasta que en 2007 ganó el Oscar por la fotografía de El laberinto del Fauno, cinta dirigida por Guillermo Del Toro.

Esta serie documental, compuesta por seis episodios, inicia con una fuerte imagen: un leopardo de las nieves que lleva días sin comer se arroja sobre su presa y cae metros sobre una zona rocosa, a pesar de los daños que pudiera sufrir, el felino continúa persiguiéndolo, pues puede ser su última oportunidad para sobrevivir.

“Es la desesperación, porque su oportunidad para sobrevivir es cada vez más reducida. Entonces ahora él tiene que arriesgar su vida, caer 200 pies sobre unas piedras de una montaña en el Himalaya para comer y una herida para ellos es algo catastrófico”, explica Navarro.

Más allá de contar a través de una narración lo que sucede en la naturaleza, Planeta hostil, que estrena esta noche a las 20 horas por National Geographic, ocupa el lenguaje cinematográfico para mostrar al espectador la realidad que la fauna vive en las montañas, los océanos, las praderas, junglas, desiertos y el ártico.

“Se trata de contar las historias con imágenes. Es importante que, con este cambio narrativo, tú vas a estar involucrado más en esto y vas a aprender qué implica ser uno de ellos. Y como ser humano tienes que avanzar más en tu pensamiento y ver cómo será tu futuro, porque si no hacemos algo al respecto… esto es imparable”, explica el cineasta.



Las historias que retoma reflejan la desesperación que los animales viven diariamente para subsistir, debido a la ausencia de alimentos y su incapacidad natural por adaptarse a nuevas condiciones de vida. “Hay una estadística que es brutal que es que en los últimos 50 años el planeta ha evolucionado más rápido que en los últimos seis millones de años”.

“Entonces los animales no tienen la oportunidad de adaptarse, de volverse anfibios, crecer un cuello, para mantenerse en sus medios ambientes. Ahora simplemente están sobreviviendo y para eso tienen que aumentar su nivel de agresión y protección, están en el límite”, enfatiza el director.

Planeta hostil es la primera producción que Guillermo Navarro realiza para National Geographic, sin embargo, espera que la relación entre ambos continúe: “me gustaría hacer más cosas relacionadas con el tema”, dice. Sin embargo, ahora está trabajando en nuevos proyectos cinematográficos: “Yo no he dejado el cine. He dirigido. Tengo un par de películas en desarrollo. En eso ando, pero no voy a decir nada, porque esa es la fórmula para que no suceda”, concluye sonriente.