Guns N' Roses regresa a México, te decimos cuándo y en dónde

Una de las bandas de rock más emblemáticas de la historia, idolatrada y seguida por millones de amantes de la música a nivel mundial, regresa el próximo 18 de octubre a suelo tapatío, después de 26 años desde su primera presentación en el Estadio Jalisco.

Considerado como uno de los espectáculos más exitosos de la historia, los liderados por Axl Rose vuelven a Guadalajara a presentar todos sus éxitos con sus integrantes originales. Una noche sin precedentes que exaltará a la ciudad y que nos hará recordar aquellos viejos tiempos en donde el rock era lo más importante en nuestras vidas.

Mexico!! TWO shows:

18 Oct @ Estadio Jalisco in Guadalajara. Get on the Nightrain for first shot at tix starting 13 Jun. Public onsale 14 Jun. https://t.co/KMRWCsKQaj

-----------------------------

20 Oct @ Fronterizo Fest in Tijuana tix are on sale now: https://t.co/zjZx3j7mIg pic.twitter.com/mXuaU6Eua8 — Guns N' Roses (@gunsnroses) 31 de mayo de 2019

Desde su regreso en 2016, la banda de Hollywood ha cruzado el mundo con su exitosa gira 'Not In This Lifetime Tour', misma con la que rompieron récords en ventas y en niveles de audiencia en sus conciertos. Su regreso, fue uno de los más esperados y algo que nadie venía llegar, ya que fueron 24 años sin pisar un escenario bajo el nombre de GNR.

April 2016. Paradise City in Mexico City 🇲🇽 🤘 pic.twitter.com/iliTj0o6gA — Guns N' Roses (@gunsnroses) 29 de abril de 2019

Este año, Slash, Duff McKagan y Axl Rose eligieron a Guadalajara para recordar aquél sold out de 1993 en el mismo recinto, en donde canciones como 'November Rain', 'Don't Cry' o 'Sweet Child O' Mine' estaban en su apogeo. Cabe mencionar que Guns N' Roses, únicamente ofrecerá dos shows en México durante 2019, el del Estadio Jalisco el 18 de octubre y el 20 de octubre en Tijuana en el Fronterizo Fest.

La preventa de los boletos para el show en Guadalajara comienza el 14 de junio en esta dirección, y para el show en Tijuana los boletos ya están a la venta aquí.

¿Cuándo y dónde?

18 de octubre | Estadio Jalisco

Precios para Guadalajara

GENERAL DE PIE A - $2900

GRADA VIP - $2300

GENERAL DE PIE B - $1800

ZONA A SUR - $1500

ZONA DORADA - $1200

ZONA B ORIENTE - $700

ZONA B PONIENTE - $700

ZONA C SUR - $500

PALCOS VIP - $5500

CAPACIDADES DIF - $500

Lee más de El Sol de Jalisco ▼

Turismo Cancelan Festival Manzanillo Live

Gossip Invitan al Festival África en Jalisco