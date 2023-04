Gustavo Cordera deja atrás al personaje para volver a los escenarios

Al frente de Versuit Bergarabat y con su posterior proyecto, La Caravana Mágica, que fundó en 2010, Gustavo Cordera se convirtió en “una especie de mesías político que le dice a la gente lo que tiene que hacer”, admite en entrevista el músico argentino que presentará el viernes 28 en el Bajocircuito de la Ciudad de México las canciones que surgieron tras lo que él llama “la cancelación”.

“Había entrado en ese lugar sin darme cuenta, quise salir de él de muchas maneras y no podía, era un peso sobre mí, me doy cuenta ahora porque estoy mucho más liviano. Fue muy simple, la gente lo asesinó”, agrega acerca del linchamiento mediático que vivió en 2016, por la difusión de una frase que, afirma, “fue sacada de contexto”.

Puede interesarte: Entre críticas y mucho reguetón, Bad Bunny cierra la primera noche del Coachella 2023

Cordera pasó los últimos años fuera de la vida pública, tras la difusión de una idea que expuso en una charla en TEA (Taller Escuela Agencia, de estudios de periodismo). “Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente”, soltó entonces.

“Hoy tengo más conciencia, más serenidad, estoy más presente, puedo gestionar mucho mejor mi ego, sé de lo que es capaz, es muy creativo y también tremendamente autodestructivo”, admite el músico, al tiempo que señala cómo esa controversia mediática se dirigió “a una persona pública que visibiliza un estado de cosas que se estaban imponiendo desde esferas de poder muy grandes sobre los colectivos.

“Se le dio el lugar a los grupos extremistas e irracionales, no a la gente más sensible e inteligente, ¿con qué motivo se le dio espacio a la gente violenta? Para generar más violencia, no lo digo yo, la gente ya se dio cuenta, así que es muy importante labrar nuestros nuevos vínculos a través de la comprensión y el amor verdadero, no en la empatía política institucionalizada que es una sórdida manera de violencia pasiva, exigir al otro que sea empático, pero condenarlo si no lo es”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gustavo Cordera Oficial (@gustavocorderalcm)

Asegura que dijo aquello, sin ninguna intención, “estaba contando un tratado de sicología de una conducta sexual que es común y lo presento como un juego sexual, donde yo digo ‘es un juego, yo no juego a eso, pero hay gente que sí lo hace’, solamente que esa parte no la pusieron, fue editado y lo que quedó fue brutal y ni siquiera me dieron la posibilidad de réplica, estos movimientos lo que hacen es justamente no dar réplica, porque si no, se desbaratan todos sus argumentos”.

Era tan brutal el afuera, que se concentró en sí mismo, relata. Y en ese proceso encontró la libertad.

“Puedo inspirar a otras personas que están buscando tomar su valor y su poder dentro del contexto social y decirles que si ellos están bien consigo mismos, no hay nadie que los pueda ningunear ni marginar, camino por la calle feliz, mostrando mis agujeros con dignidad, iluminado de mi propio amor”, agrega quien desde el año pasado ha lanzado Entre las cuerdas, un EP con canciones que “tienen el barro de esa condena”; Libres, “que se complementa con aquel, pero es más lumínico, tiene que ver con la pandemia, con el ansia de libertad de la gente, después de que fue encerrada, atraviesa ese relato e inspira a la gente a ejercer la libertad”, y que son las dos primeras entregas de una trilogía dedicada al cuerpo, mente y espíritu.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Ahora viene Espíritu, que saldrá pronto, el cierre de la narración sobre cómo nos afectó en el cuerpo, por el miedo, la soledad, la necesidad de caricias, la necesidad de bailar; cómo la mente se fue agobiando, perdiendo en el sin sentido de la vida, viviendo un presente de supervivencia, librando una batalla contra un fantasma invisible que no se probó su existencia. Los investigadores de verdad saben lo que sucedió, esto es mucho más que un simple virus que apareció”.

En su retorno a los escenarios de México, Cordera celebra su encuentro con “seres que están activando su sentir, no somos un colectivo que pensamos igual, pero sentimos de la misma forma. Yo me siento querido, en principio por mi mí mismo y después por la gente, y yo quiero mucho a toda la gente que puedo mirar a los ojos, a eso vengo, a divertirme, a celebrar, a bailar, a emocionarme, a tocarnos, a sentirnos mejores personas de lo que nos hicieron creer que éramos”.