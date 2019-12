Gustavo Santaolalla prepara para Netflix el documental "Rock en español"

Gustavo Santaolalla ha escuchado una infinidad de veces la frase “el rock ya fue”. Pero poco después, las mismas compañías discográficas que lo dijeron han tenido que “salir a firmar bandas de rock nuevas”, pues en los últimos 50 años el género ha tenido subidas y bajadas: “Por momentos lo hemos visto tener auge y por momentos lo hemos visto desaparecer”.

El productor musical de Café Tacvba, Julieta Venegas, Caifanes, Molotov, Jorge Drexler y un sinfín de artistas en español, dice que ahora este género está “en un momento de transición. Veo manifestaciones y cosas que me hacen pensar esto, que algo se está cocinando. No sólo en Latinoamérica, también en el mundo anglo; mundialmente está en un momento latente, no de esplendor como lo hemos visto en otras situaciones”.

Ganador de 13 Latin Grammy, dos Oscar y un Globo de Oro, Gustavo Santaolalla reconoce que esta falta de “esplendor” es algo natural, “acordáte que cuando el rock del que vengo, el de Woodstock y la idea de cambiar el mundo, se corporizó y cayó en decadencia vino el punk y le dio una patada donde de pronto arrancó. Y cuando al punk y el new wave se los comió MTV apareció el grunch para decir ‘no, pará’; y, bueno, también se lo comió MTV”, dice entre risas.

“Sí creo que el rock está en un momento de transición, pero no dudo que se viene un gran momento para el género. No sé si faltan dos años o más, pero sí siento que está creciendo. Quizá aún faltan las bandas, los artistas que van a abanderar eso, y un poquito ahí va con la salida de Tame Imapala, pero hace falta más, hace falta que aparezca otro Radiohead, otro The Police, lo que fueron en su momento bandas así. Pero sí va a pasar”.

PREPARA DOCUMENTAL

Tanta confianza hay en la permanencia del rock que Gustavo Santaolalla ahora trabaja en el desarrollo de Rock en Español, una serie documental para Netflix en donde abordará la historia de este género en Latinoamérica. “Soy el productor ejecutivo. Y ahí precisamente abordamos la historia de la música con un contexto geopolítico, de lo que fue la historia de nuestros países; me refiero a Latinoamérica porque no ponemos acento en España, sino más bien en toda América Latina: Chile, Uruguay, Colombia, pero bastante acento en Argentina y México que consideramos son polos muy importantes dentro del movimiento”.

A la par de este trabajo, Gustavo Santaolalla también se reencontró con Bajofondo, proyecto del que es fundador. Luego de seis años, la agrupación que integra elementos como el tango, la electrónica y el rock lanzó en septiembre pasado Aura, un material que según el productor nació por la pura curiosidad musical entre los integrantes uruguayos y argentinos.

“Este disco se hizo mucho basado en la improvisación, a partir de ideas muy básicas que cada uno tenía y que trajo a la mesa. Nos juntamos en Montevideo y estuvimos improvisando durante cinco días sobre las ideas que íbamos teniendo, decidiendo ahí los cambios, los momentos de pausa, de cambios drásticos, todo al momento y con mucha improvisación”.

Tras lanzar las versiones alternativas de Solari Yacumenza y Absente como sencillos, Bajofondo prepara un concierto en el Teatro Colón de Argentina para febrero próximo. Y aunque aún no hay fechas para México con este proyecto, Gustavo Santaolalla se presentará en nuestro país como parte del Vive Latino el 15 de marzo, mientras que el 10 de marzo en Guadalajara y el 12 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México formará parte del regreso del regreso de Soda Stereo a nuestro país.