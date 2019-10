Habrá funerales de José José en México y EU, dice Sarita

Quizá más desoladora que la noticia de su muerte, es el paradero desconocido de los restos del Príncipe de la Canción.

Miguel Garrocho, portavoz de la viuda y la hija menor del cantante José José, aseguró a la agencia Efe que en cuanto las autoridades den "luz verde" se van a organizar funerales tanto en México como en Estados Unidos, pero señaló que aun no saben cuándo podrán ser.

Garrocho indicó que los restos mortales del cantante aun no están a disposición de la familia y dijo desconocer dónde se encuentra el cuerpo, información que han reclamado insistentemente José Joel y Marysol Sosa Noreña, los dos hijos mayores del cantante desde que llegaron a Miami el domingo.

Luego de dar entrevistas a las cadenas Univisión y Telemundo, en las que aseguró que, sus medios hermanos sí saben dónde están los restos de su padre,. la hija menor del fallecido cantante Sara Sosa, publicó un comunicado a través de la cuenta de Instagram de su esposo, Jimmy Ortiz, en el que asegura que "su cuerpo está descansando y así lo hará hasta el día de su velada. Nosotros no tenemos acceso al cuerpo", y garantizó al pueblo de México que lo traerán a su país "para que puedan despedirse de él. Les garantizamos que lo podrán velar".

En México, Marina Núñez Bespalova, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, comentó que aún no pueden confirmar acerca de un homenaje a José José por parte de la dependencia que representa, hasta que los familiares no den su aprobación.

Entrevistada durante el anuncio del Festival Internacional Cervantino en Tlaxcala, Núñez Bespalova respondió sobre la posibilidad que se le rinda tributo al Príncipe de la Canción en el Palacio de Bellas Artes, como ocurrió con Juan Gabriel, como ídolo popular.

“Creo que primero hay que ser respetuosos con la familia y así hemos sido siempre, ellos suelen decidir los espacios, los modelos de homenaje y si quieren o no hacerlos, estamos a la espera de y no quisiera adelantar vísperas para ello, pero por supuesto que intentaremos honrar la memoria de alguien como José José”, aseguró.

En tanto, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, anunció que está preparando un homenaje en la Arena Ciudad de México que "podría ser este domingo", con entrada gratuita para los 20 mil espectadores que alberga el recinto. Explicó que el Palacio de Bellas Artes depende de la Secretaría de Cultura y un comité analiza la realización de eventos en sus instalaciones, "pero por supuesto que haremos un exhorto para que, si así lo decide la familia, sea homenajeado ahí", declaró al programa Venga la alegría.

Mayer declaró a Ventaneando que la comisión que preside brindará "todo el apoyo para repatriar el cuerpo o las cenizas" del cantante y confía en "la generosidad de Sarita (para traer los restos del cantante), si bien estamos hablando de su padre, es de importancia para todo el país, que quiere rendir homenaje y despedir a un gran hombre, un gran intérprete... el cónsul está en la mejor disposición de llegar a un acuerdo para que esto se logre, pero nada puede hacer un consulado, no puede romper ninguna ley en Estados Unidos y sí hay leyes que prohíben dar información".

Ventanean a María Celeste Arrarás

En la edición de ayer del programa Ventaneando, los conductores Mónica Castañeda y Daniel Bisogno cuestionaron fuerte a la periodista María Celeste Arrarás por haber entrevistado solo a uno de los hijos de José José, Sarita, con lo que especularon que ese encuentro fue pactado.

Entre gritos, la puertorriqueña se defendió de los cuestionamientos de los comentaristas de espectáculos quienes aludieron el porqué la hija menor del cantante iba maquillada y parecía calmada “¿es que no viste que lloró en la segunda parte de la entrevista? Dijo celeste “no si la niña tiene maestría en llorar" respondió Bisogno. Arrarás pidió que no se pusiera en entre dicho su ética periodística y ante la disputa, la titular de la emisión de Televisión Azteca, Pati Chapoy entró al quite, y preguntó a María Celeste si ella sabe dónde están los restos del intérprete de La nave del olvido, lo cual dijo desconocer al igual que todos los seguidores del artista mexicano.