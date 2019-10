¿Habrá live-action de Batman Beyond protagonizada por Michael Keaton?

Han pasado 30 años desde que Michael Keaton interpretó por primera vez a Batman en 1989 y parece que el actor podría regresar con este icónico personaje.

De acuerdo al portal We Got This Covered, tras el éxito de Joker, DC asociado con Warner, podría hacer realidad la adaptación en live action de Batman Beyond, la serie animada que ganó dos condecoraciones Emmy.

Para desempeñar el papel del guardián de Ciudad Gótica en esta nueva producción, Keaton podría ser el elegido una vez más para dar vida Bruce Wayne.

via GIPHY

Cabe recordar, que además de protagonizar al superhéroe en el 89, Keaton hizo la secuela con Batman returns en 1992, y aunque todavía no hay nada oficial, fans del actor se han pronunciado a su favor.