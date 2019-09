Hace 50 años se publicó Abbey road, el álbum que separó a The Beatles

El camino a la abadía significó el fin de Los Beatles, el grupo de rock más grande de todos los tiempos. Transitaron por esa senda hasta el final de la misma, pero nunca se fueron, qué ironía. Eso habla de su grandeza, de su importancia, de su obra, de su trascendencia. Han transcurrido 50 años desde el lanzamiento de su último álbum, Abbey Road (Camino a la abadía), editado bajo el sello Apple records, pero Ringo y John, Paul y George, permanecen intactos en la historia musical a través de dos siglos, el XX y el XXI; aunque dos de sus miembros ya murieron, Harrison y Lennon, uno víctima de cáncer y, el otro, vilmente asesinado.

Fue el 26 de septiembre de 1969, hace medio siglo, cuando el Cuarteto de Liverpool publicó en el Reino Unido este maravilloso álbum, aunque más tarde sacó al mercado Let it be (1970), el otro maravilloso álbum que habían grabado con anterioridad.

Abbey Road es el último que realizaron Los Beatles y que, curiosamente, incluye la canción The end (El fin), con la que concluye el lado B del fantástico álbum y cierra la existencia de los Fabulosos Cuatro.

Fue la última vez que grabaron juntos, que trabajaron juntos; después, se desintegraron. “Hey, chicos, he decidido dejar al grupo”, anunció Lennon sorpresivamente. La última línea de la letra de The end, resume en una triste melodía: “Y al final, el amor que recibes, es igual al amor que das”.

El álbum fue grabado en diversos momentos y en diferentes estudios a partir de febrero de 1969 incluyendo, desde luego, los ahora míticos estudios de EMI localizados en la calle Abbey Road, en Londres, de donde Los Beatles tomaron el nombre y, más aún, donde se tomaron la célebre fotografía de la portada donde se les ve cruzando el ya icónico paso peatonal, el cual se ha convertido en punto de reunión y destino turístico de beatlemaniacos. Los estudios llevan ahora el nombre de Abbey Road, en memoria.

Se trata de uno de los álbumes más creativos que han marcado la historia de la música pop. Producido por George Martin, otra de sus características esenciales es el ya mencionado medley (popurrí) que conforma la cara B, eslabonado con melodías cortas, unas terminadas, otras no, misma cara que remata con una tonadilla de puro relleno luego de un largo e inusual silencio.

Otra particularidad es el breve solo de batería que ejecuta Ringo Starr en The end, es el único solo de batería que realizó Ringo, a quien, simplemente, no le agradaban, nunca le han gustado.

LOS LOGROS

En el año 2003 la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto número 14 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Tras su publicación, se mantuvo durante 17 semanas en el número 1 de las listas británicas de Record retailer; mientras en Estados Unidos, 11 semanas en la cima de Billboard.

Los Beatles, sin embargo, que culminaban así una década de sorprender al mundo con su música, 50 años después del lanzamiento de Abbey Road siguen tan vivos en la memoria colectiva y son parte fundamental de la cultura musical de nuestro tiempo. Son universales, para acabar pronto.

Celebran con una edición especial

Abbey Road es el último disco que The Beatles, John, Paul, Ringo y George, grabaron juntos, un disco con el que lograron consolidarse y a la vez desintegrarse, según explica Manuel Guerrero, locutor y fanático de la música de The Beatles.

Foto: Instagram The Beatles

“(1969) Fue un año de consolidación para los Beatles pero al mismo tiempo de separación, se dieron muchos hechos. Ringo dejó el grupo en las sesiones del álbum blanco en agosto del 68, George en enero del 69 durante Let it be y John en el 69 había decidido decir adiós”, explica.

Ringo regresó en septiembre y fue que el disco se convirtió en una especie de cierre de la agrupación completa.

“Creo que el álbum marcó la forma en la que los Beatles se tenían que despedir, es un álbum que, sin querer, con la portada creó un mito con respecto a la supuesta muerte de Paul McCartney y la creación de un sitio turístico”, señala.

El locutor de El club de Los Beatles, ha mantenido por años un programa en el que diariamente relata datos y anécdotas de la agrupación inglesa y a pesar de todo su estudio por la banda, está seguro de que siempre habrá nuevas cosas por descubrir.

“Existe material de sobra, The Beatles pasaban horas grabando, no me queda duda de que hay material, de que lo saquen desafortunadamente no lo creo”, comenta.

A Guerrero le sorprende el poder de convocatoria joven que la agrupación sigue teniendo y desde su punto de vista, su genialidad radica en la “cantidad y calidad en un solo grupo, es increíble y en el aspecto musical haber sido el ejemplo a seguir de toda una generación”.

Para celebrar el aniversario del álbum, Apple Corps lanza mañana, una edición especial con 40 tracks en tres CDs y un disco Blu-Ray, todos alojados en un libro de tapa dura que cuenta con el prologo de McCartney, así como capítulos del historiador de los Beatles Kevin Howlett, sesiones de fotográficas y material inédito.