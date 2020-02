Harrison Ford regresa a las andadas en nueva entrega de Indiana Jones

Harrison Ford ha sido Indiana Jones, Han Solo, en Star Wars, y Rick Deckard, en las dos cintas de Blade Runner; fue nominado a un Oscar en 1986 y en cuatro ocasiones al Globo de Oro. Pero eso no ha sido suficiente para el actor, pues tras más de 50 años de trayectoria considera que ahora es cuando más disfruta su trabajo descubriendo nuevos proyectos o revisitando algunos de sus personajes.

Por ello es que el actor aceptó participar en la quinta entrega de Indiana Jones, producción que Steven Spielberg prepara y que fue confirmada hace unos días por Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm. “Es una buena idea si tenemos un buen guion y creo que estamos por lograr la historia que queremos. Estoy emocionado de hacerla”, señaló el actor, quien ayer ofreció una conferencia de prensa en México en un hotel ubicado sobre avenida Reforma.

Con un rostro serio, un tono moderado y una gran amabilidad frente a los cuestionamientos de la prensa mexicana, Harrison Ford reconoció que parte de su motivación para retomar este personaje es la oportunidad de trabajar “con un nuevo grupo de personas, el establecer una atmósfera de colaboración y de solución de problemas. Ese es el trabajo de un actor y es un placer aún para mí, es algo que aún disfruto muchísimo”.

Protagonista de más de 50 películas, Harrison Ford agradeció la oportunidad de seguir activo en la industria del cine y aseguró que aún tiene muchas inquietudes por explorar en su carrera. “Me he divertido mucho en este negocio, he trabajado con gente fantástica y me encanta que aún puedo seguir trabajando. No tengo planes de retirarme, disfruto mucho lo que hago, posiblemente ahora más que antes, y eso es estimulante”.

Asimismo, refirió que no siente la necesidad de recibir un reconocimiento por parte de la Academia de Hollywood: “Nadie me debe nada (…) No siento la necesidad de ningun tipo de tributo, sigo trabajando.

Harrison Ford visitó nuestro país para compartir su experiencia en El llamado salvaje, cinta que estrenará el 21 de febrero. La historia, basada en la novela homónima de Jack London, se centra en Buck, un canino que pasa de vivir en California a Alaska, donde cambia su vida domestica y se vuelve un perro de trineo que enfrenta a la naturaleza.

A propósito del tema, Harrison Ford celebró el activismo que jóvenes como Greta Thunberg han realizado para crear conciencia sobre el cambio ambiental. “Aplaudo mucho su papel al representar los intereses de los jóvenes. Admiro su valor y fortaleza, así como su capacidad de expresarse. Parece que los jóvenes en todo el mundo están tomando un rol de liderazgo, saben que lo tienen que hacer”, destacó.

El actor también se refirió a la situación política que vive Estados Unidos y reconoció que “necesitamos un liderazgo moral; hemos perdido algo de credibilidad en el mundo y ahora estanos ansiosos de volver a tenerla”, refiriéndose indirectamente al desempeño de Donald Trump como presidente.

Finalmente, Harrison Ford también definió como “devastadoras” las políticas migratorias que se han sido impulsadas por el gobierno republicano y reconoció que Estados Unidos tiene que “invitar a las personas al país y no echarla. esta es la historia de Estados Unidos y de eso dependemos, de la inmigración”, concluyó.