Harry Styles vuelve a nuestro país como parte de su gira Live On Tour

Fue el 23 de mayo de 2017 cuando el Lunario del Auditorio Nacional se vio igual de abarrotado por dentro que por fuera. ¿La razón? Harry Styles, el joven de entonces 23 años que se presentaba en México para ofrecer un concierto como solista por primera vez.



Fueron 800 los afortunados asistentes que lograron entrar al recinto en aquella ocasión. El concierto, íntimo y secreto, contó sólo con cinco canciones y no duró más de 30 minutos. Para los seguidores fue suficiente para encender la emoción y disfrutar la nueva etapa del cantante que se dio a conocer con One Direction.

Un año más tarde, el cantante vuelve a nuestro país como parte de su gira Live On Tour para ofrecer dos conciertos en el Palacio de los Deportes, donde reunirá a más de 30 mil asistentes. Ahí presentará su álbum homónimo, el primero que presenta de forma individual y que lanzó en mayo del año pasado.

Harry debutó con Sign of the times, su primer sencillo con el que llegó al número uno de México y otros 83 países. Su video, filmado en Escocia y dirigido por el músico francés Yoann Lemoine (Lana del Rey), hoy suma más de 354 millones de reproducciones en YouTube.

En él se mostraba a un Harry sencillo y de bajo perfil, muy alejado de la imagen de niño boy band con la que alcanzó la fama. Esa secrecía la mantiene en todo el disco, cuya portada, ausente de rostro, solo muestra su espalda desnuda y su cabellera mojada, como dando a entender que Harry es más que imagen.

La música no fue la excepción. Con un estilo britpop de los noventa y producido mayormente por el ganador del Grammy Jeff Bhasker (Bruno Mars), Alex Salibian (Mikky Ekko) y Tyler Johnson (Ed Sheeran), este disco era totalmente distinto a lo que se había escuchado en la voz del cantante. A pesar de ello fue certificado en México con Disco de Platino y se ubicó como el sexto disco más exitoso en nuestro país, al vender más de 60 mil copias en 2017.

El sonido contrastaba el pop que conquistó a millones de seguidores en el mundo. El cantante prefirió apostar por un sonido más orgánico y soft con guitarras eléctricas al estilo rock and roll en temas como Only angel o kiwi, otros temas más oscuros como Meet Me in the Hallway, y algunas canciones como Sweet creature, con un tono indie/folk muy inglés, de donde Harry es originario.

La gira Live on Tour comenzó el 19 de septiembre en el Auditorio Masonic, de San Francisco, con localidades agotadas, racha que siguió en otras ciudades de Estados Unidos, Europa y ahora en Latinoamérica, donde comenzó presentaciones en Argentina el 23 de mayo y que concluirán con los dos shows este viernes y sábado en México.