¡Hasta la madre del día de las madres! muestra los clichés del 10 de mayo

Evidenciar la verdadera importancia del 10 de mayo, la poca empatía hacia los gustos de las madres, los gastos y precios excesivos que se manejan ese día, los compromisos y obligaciones familiares son la base de la nueva cinta ¡Hasta la madre del día de las madres!

Para muchos, este día es importante sobre todo por la unión familiar que se promueve, pero hay quienes no disfrutan tanto la celebración. Distintos tipos de personalidades y de mujeres son plasmadas en el filme protagonizado por Anette Michel, Leticia Huijara, Gala Montes y Michel Duval y que estrenará este 5 de mayo, en Prime Video.

“Pienso que sí es maravilloso tener una madre, ser madre, lo que significa lo abrazo profundamente, pero el que exista un día en específico donde te tienes que volver loco, hacer fila, pagar una fortuna, es la parte que no estoy tan de acuerdo”, afirmó Michel en entrevista.

“Sin embargo, la celebración de la mujer que te dio la vida, de lo agradecida que estás con ella y podernos reír los mexicanos de este tipo de cosas, eso es lo que más me encanta de nuestra cultura mexicana”, agregó.

El filme aborda la historia de las familias de Lidia (Montes) y Manuel (Duval), quienes se casan en Las Vegas, sin avisarle a ninguno de sus allegados. El día de las madres, por cuestiones del destino celebran las dos partes, en un restaurante, pero los problemas de cada familia comienzan a surgir, lo que generará un caos que convertirá lo que pudo ser un día “perfecto”, en el más horrible.

“Mi personaje es la que mantiene la cabeza un poco más centrada entre todo este caos de las dos familias, es la más asertiva, pero se le empieza a pegar la mentira que rodea a cada uno, empieza a verse envuelta y a generar conflicto entre ella, su pareja (Duval) y sus familias”, aseguró Montes.

Entre los mismos actores, la historia fue muy liberadora, sobre todo para Huijara, a quien no siempre le gusta estar inmiscuida entre la parafernalia del día.

“Este proyecto me dio el poder hablar desinhibidamente de lo poco que me importa el 10 de mayo. Las mamás de los amiguitos de la escuela de mi hijo de pronto sí me miraban un poco raro al no querer festejar, entonces cambió mucho mi idea de eso. Me encanta darle la oportunidad a las mujeres, a las mamás, de que nos riamos y le quitemos importancia, ese es el gran cambio, es, en verdad, muy liberador”, sostuvo la actriz quien es Presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Como bien dice el dicho, las mentiras no desembocan en un buen lugar, esa misma lección la aprendió Francisco y, a su vez, el actor que le da vida, Alejandro Camacho.

“Un aprendizaje que tendría con esta película sería decir siempre la verdad y decir lo que piensas y asumirlo hasta las últimas consecuencias, igual son positivas o negativas, nunca sabes, pero es importante tener una posición en la vida”, dijo Camacho.

Y, después de dar vida a la historia, para los protagonistas ¿cambió su forma de ver el 10 de mayo y de celebrar?

“Ahora lo veo distinto, lo veo con esta perspectiva de que no está tan chido que haya tanta gente, que le suban el precio a todo, que te atiendan súper mal en los restaurantes, lo mejor es quedarse en casa, disfrutar a tu mamá, dedicarle tiempo de calidad, hay muchas formas de demostrar amor”, compartió Montes.

“Cuando éramos chicos, el día de la madre era todo, menos día para que ella disfrutara, ella es la que se iba a comprar sus regalos, la que hacía su propia fiesta, la que hacía su lista de invitados, creo que la película también refleja eso, que hay mamás que no quieren hacer nada ese día y eso está perfectamente válido”, dijo Duval.