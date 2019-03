Haydée Milanés graba nuevo disco en homenaje a su padre

En enero del 2018 Haydée Milanés disfrutó de su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional y decidió repetir la experiencia, para ello, aprovechará para presentar su nuevo álbum doble versión Amor Delux, Haydée Milanés a dúo con Pablo Milanés, con el que la cantante homenajea a su padre el gran cantautor cubano y en donde se pueden escuchar grandes temas de su autoría.

La cita será el próximo 30 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional, en donde estará acompañada de grandes amigos, entre los que destacan Rosalía León, Francisco Céspedes y Lila Downs; quienes también participan en el disco homenaje.

Este nuevo material discográfico, es el resultado del exitoso disco que a principios del año 2017, lanzó Haydée interpretando algunos éxitos a dúo con su padre, por lo que al ver la excelente respuesta de la gente la cantante decidió realizar la Edición Deluxe del disco Amor, pero con una nueva selección de canciones e invitados especiales.



Dedicada a la trova cubana y al rescate musical del legado que su padre ha construido a lo largo de los años, Haydée aseguró que la isla de Cuba no es la excepción en cuanto a la invasión del reguetón, “el ritmo no es malo, no puede uno pelearse con la música, pero sí ofenden las letras, eso es un problema de los autores que han vulgarizado la música”, expresó.

Sobre los duetos que el público podrá disfrutar a través del material grabado reveló que se tratan canciones interpretadas junto a Fito Páez, Julieta Venegas, Tania Libertad, Francisco Céspedes, Omara Portuondo, Lila Downs y Rosalía León, Silvia Pérez Cruz, Joaquín Sabina, todos incluidos en el CD.

Si ella me faltara alguna vez es el primer sencillo de esta edición Amor Deluxe junto a Julieta Venegas donde destaca el característico acordeón.

Heredera de una gran tradición musical y una gran influencia del son y la trova tradicional cubana, Haydée adereza su voz con la de otros colegas que participan en este disco y que logran traer a esta época grandes temas compuestas entre los años 60 y los 80 y en donde algunos prácticamente desconocidos ahora son rescatados por Haydée.

La artista reconoce que México siempre ha sido un gran anfitrión, “más con los cubanos, muchos se han venido a hacer una carrera exitosa aquí y ahora con el éxodo y la migración de países latinos, México se ha convertido en el nuevo Estados Unidos”, finalizó.