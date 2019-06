HBO le apuesta al terror en español con Los Espookys

NUEVA YORK .- La comedia, el surrealismo, lo esotérico y la corriente gótica se combinan en la singular serie de HBO, Los Espookys, una producción en español que cuenta la historia de un grupo de jóvenes latinoamericanos que transforman en negocio su pasión por el terror.

"Quería que fuera en español, eso fue lo primero", dijo uno de los productores ejecutivos de la serie, Fred Armisen, que dijo haberse inspirado para el show en el ambiente gótico de la capital de México.

"Fui a Ciudad de México y hay un mundo gótico y de cine de terror que no sólo es el Día de los muertos, sino algo más.(...) Hay una pasión por ello, que me encanta, y me pareció el escenario ideal", explicó Armisen, que además interpreta a uno de los particulares personajes de la serie, Tico, un acomodador de coches entregado a su trabajo.

Los Espookys, que se estrenará el próximo viernes en HBO y que está compuesta por un total de seis capítulos, cuenta con cuatro protagonistas: Renaldo (Bernardo Velasco), quien reúne a sus tres mejores amigos Andrés (Julio Torres), Úrsula (Cassandra Ciangerotti) y Tati (Ana Fábrega) para iniciar su propio negocio.



Y es que Renaldo, un entusiasta de lo gótico y lo terrorífico, ha decidido transformar su pasión en su profesión después de haber organizado una exitosa fiesta de quinceañera para su hermana en la que une las tradiciones mexicanas con una temática gore.