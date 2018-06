Héctor Sandarti debuta en Telemundo en programa matutino

Héctor Sandarti inicia una nueva etapa, su contratación en la empresa Telemundo, donde debutará mañana en el programa matutino Un nuevo día, lo obliga a hacer un cambio radical, después de 25 años de trabajar en la televisión mexicana se muda a Miami, Florida con todo y familia.



Aunque desde el martes se despidió de Televisa, en entrevista con Organización Editorial Mexicana, el actor y conductor confirmó que su nueva casa es la cadena Telemundo, donde en su primer encomienda compartirá emisión conMarco Antonio Regil, Adamari López, Rsahel Díaz y Zeleyka Rivera.

“Al perder mi exclusividad en mayo del año pasado en Televisa y con plena conciencia que Telemundo estuvo interesado en mí años atrás, me dispuse a hacer entablar una negociación, platicamos y la propuesta de trabajo me pareció muy buena. Me definí por dejarlo todo en México, quemar todas mis naves por el contrato formal que firmé por un muy buen tiempo laboral y no puedo decir cuántos años por confidencialidad”, comentó.

En la charla telefónica, Sandarti señaló que se enfrentará a un cambio drástico, peropositivo. “Me voy con toda la familia. No tengo miedo a esta nueva vida, yo soy una persona que piensa que a lo único que hay que tener miedo es tener miedo. Esto es un reto, porque es un mercado laboral nuevopara mí, el hispanoparlante de Estados Unidos”, declaró el artista de origen guatemalteco.

Y Héctor sin perder la seriedad en su voz expresó: “Mi positivismo me llevó a enfrentarme hace 25 años a dejar Guatemala para residir en México. Tuve un mercado tan competitivo como es el mexicano con tantos compañeros talentosos, ahora no me siento en desventaja en el mercado hispano de Estados Unidos porque soy un centroamericano-mexicanizado, eso me llena de orgullo y me puede permitir estar más cerca de este negocio del entretenimiento”.

TODO EN ORDEN EN MÉXICO

Sandarti informó que uno de los últimos programas que realizó en México fue El privilegio de mandar,por lo que una de las primeras personas a la que comunicó su decisión fue el productor Reynaldo López.

“Me permitió el pasado lunes por medio de mis personajes despedirme del programa. Hice mi último sketche y se me hizo un detalle muy bonito por parte de los escritores ponerle fin a mi actuación en esta emisión a la que le tengo tanto cariño. Desde el lunes 2 de julio yo ya no personificaré al doctor Miguel Ángel Mancera, a López Portillo, Moctezuma, Ernesto Cordero y Enrique Ochoa Reza”.

NO VA A COMPETIR CON MARCO ANTONIO REGIL

Más que pensar que con su homólogo el mexicano conductor Marco Antonio Regil pudiera darse una rivalidad laboral, dejó en claro Héctor Sandarti: “De hecho Marco y yo somos buenos amigos, incluso muchos meses atrás al ser invitado de Un nuevo día, ellos los que ahora van a ser mis compañeros se mostraron muy felices”.

“Decidimos Marco y yo, crear un equipo de trabajo padre y divertido para darle a la emisión diaria un toque muy mexicano. Tanto con Adamari,Zuleyka y Rashel, son muy lindas y me trataron muy bien. Sé que a Marco le llevó varios años estar en el programa y a mí aunque fue un año, llegó a sumar más que otra cosa”.

HARÁ UN LIBRO ENFOCADO A SU CAMBIO DE VIDA ARTÍSTICA Y PERSONAL

Héctor Sandarti piensa lanzar un libro luego que se acople a su vida familiar y laboral en Miami, Florida. “La temática es sobre el cambio de vida, de lo que me está pasando en esta nueva etapa como persona, padre de familia, esposo y artista de cómo enfrentar todo tipos de cambios siempre con la mente positiva y cómo provocar que suceda y de la mejor forma es enfrentar los cambios, cambiando uno mismo mucho, para empezar”, detalló como tema central en primera persona.

MENSAJE AL TELEVIDENTE AÚN EN SUELO MEXICANO

“Voy a extrañar mucho al público mexicano, su gente, su alegría, su picardía, su humor, su comida. Y les digo, que no los dejo del todo porque no voy a estar tan lejos, seremos vecinos y estaré como paseante en la CdMx de vez en cuando, cuando fui un residente durante 25 años, tiempo que ha sido lo más hermoso de mi vida y no digo adiós, sino hasta pronto”, declaró.