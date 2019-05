¿De DC a Marvel? Henry Cavill podría ser el próximo Wolverine

El actor Henry Cavill, famoso por interpretar a Superman en tres películas del universo cinematográfico de DC, sería el candidato número 1 de Marvel Studios para dar vida a Wolverine en el esperado reboot de los X-Men. Si bien, es un rumor que surgió hace algunos días en redes sociales.

Varios sitios de internet difundieron la noticia, sin embargo, todos atribuyen el origen a redes sociales y ninguno cita fuentes confiables que puedan dar veracidad al rumor; normalmente cuando los rumores provienen de una persona cercana a la industria del entretenimiento o de medios reconocidos que pueden tener acceso a información privada de las grandes compañías cinematográficas, exististe gran probabilidad de que resulten ciertos, pero en el caso de Henry Cavill como Wolverine no hay mucho, solo las palabras de twitteros que hablan de “negociaciones” entre Cavill y Marvel.

Ver esta publicación en Instagram I don't always workout, but when I do, I workout with Superman. #Superman #GymStuff @FlexGymBudapest Una publicación compartida por Henry Cavill (@henrycavill) el 3 de Feb de 2019 a las 8:53 PST

Cabe destacar que la saga de X-men de FOX aún no termina, lo hará con X-Men: Dark Phoenix y después pasarán algunos años antes de que los mutantes sean integrados al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), así lo dio a conocer Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, por lo que resulta menos probable si todavía no tienen un proyecto sobre los X-Men en marcha ya estén buscando al actor que de vida a Wolverine.

Actualmente, Cavill se encuentra trabajando en la serie The Witcher para Netflix y es incierto si volverá o no a DC para interpretar nuevamente a Superman, rumores bien fundamentados y creíbles apuntan a que Warner Bros. no tiene planes para continuar con su personaje.

Hace un par de meses otro rumor que circulaba en la red, era que Disney podría estar trabajando en una serie de X-Men para su nueva plataforma de streaming Disney Plus, pero lo que reveló Kevin Feige parece contradecir ese rumor, o al menos no parece probable que veamos pronto cobrar vida al proyecto (vía Comic Book):

"Tomará tiempo. Todo está empezando y el plan de cinco años en el que hemos estado trabajando lo elaboramos antes de que se estableciera todo esto [el trato entre Fox y Disney]. Así que para nosotros realmente son menos importantes los detalles sobre cuándo y cómo [aparecerán los X-Men] ahora mismo, es más importante el factor de comodidad y lo agradable que es saber que están en casa, que todos han regresado. Pero será en un tiempo muy largo."

¿Realmente Marvel querría tomar a un actor que interpretó a uno de los mayores iconos de DC para dar vida a uno de sus personajes más queridos?