Herly se abre paso desde las redes sociales hacia la televisión, el stand-up y el cine

“No soy activista, soy una creadora de contenido digital que se está sumando a personas que alzan la voz por y para las mujeres”, expresa Herly para describirse a sí misma, en una conversación vía Zoom, a la que se enlaza desde el set de la primera película en la que participa.

Y es que el 2021 fue un gran año para la tiktoker, pues le permitió dar el salto fuera de las redes sociales, para llegar a la televisión y el cine. En enero participó en el show de comedia y lipsync Sincroniza la trompa, y para junio se sumó a una campaña de Nike, y celebró el lanzamiento de su marca de ropa.

Ese mismo mes estuvo nominada a un premio MTV Miaw como Bichota del año, y en julio recibió la invitación por parte de Televisa Deportes, para sumarse a las transmisiones especiales con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio, en su barra de comedia.

Herly cerró el año debutando en el stand-up, como parte del show Confesiones, e nició su carrera en el cine, sumándose al elenco de la película El roomie, protagonizada por José Eduardo Derbez y Edgar Vivar. Hace dos años tenía trazado un camino de vida completamente diferente.

“Tampoco se sabe las vueltas que da la vida, la pandemia es un claro ejemplo. A mí me pasó esa transición, era mesera y pintaba uñas acrílicas, pero ahora soy creadora de contenido, cosa que a lo mejor nunca sucedería si no me hubiera dado la oportunidad de que se me quitaran los miedos, la pena y demás”, comentó.

Tomás le abrió la puerta

El 28 de junio de 2018 abrió su cuenta de TikTok, con un sketch cómico sobre una joven que llega del trabajo buscando a su perro. Desde entonces se dedicó a subir lipsyncs de comedia sobre distintos temas, hasta que el 13 de julio de 2020, dio vida al personaje de Tomás, un joven despreocupado que expone las conductas misóginas de la sociedad.

Todo comenzó con un clip donde despotrica sobre la medida de tomarse la temperatura, pues cree que el termómetro le quema las neuronas y provoca cáncer de cerebro. El éxito fue inmediato, y en una semana Herly pasó de tener dos mil, a 58 mil seguidores en TikTok, y de inmediato sus videos emigraron a otras redes, como Twitter e Instagram. Hoy , supera el millón de seguidores en TikTok.

"Muchas veces como mujeres queriendo deconstruir ciertas cosas se nos juzga, dicen “'está loca, ya va empezar, qué hueva'”, señala. “Tomás le cae bien mucha gente, y cuando alguien te agrada es más fácil que escuches su discurso. Eso es todo, y es bien padre para abrir la conversación”.

La también comediante afirma que ir desarrollando a ese personaje le ha ayudado a ella misma a identificar y eliminar conductas negativas que tenía en su vida, y por ende hoy se considera una mejor persona gracias a ello.

Su llegada a las redes no le costó trabajo, pues siempre ha sido una mujer divertida y extrovertida, que gusta de probar diferentes estilos. Incluso desde antes de comenzar formalmente su carrera como creadora, varios de sus amigos la exhortaban a llevar su talento a internet.

Al preguntarle cuál considera ha sido su mayor obstáculo, lamentó que se trata de las mismas redes y sus políticas en cuanto al contenido, y curiosamente afirma sentir mayor libertad en los medios tradicionales.

"Internet era el único medio donde podíamos expresarnos tal cual éramos, y ahora se está volviendo la inquisición”, declaró. “Las mismas plataformas te ponen restricciones, aunque no es culpa de las plataformas, sino que cada día, como todo, se tiene que capitalizar”.

Sin embargo, agradeció el apoyo de sus seguidores, y aseguró que esa es la clave para que influencers como ella continúen predicando cosas positivas.

“Ahora estoy en la cuerda floja de mi cuenta de Instagram, pero finalmente también te das cuenta que no eres una red social, eres más que eso. Si en algún momento se cae alguna, la gente va a estar, porque hay algunos súper lindos a quienes les gusta tu trabajo, no se va a acabar todo de la noche a la mañana, por mucho que te censuren, debemos seguir levantando la voz”.

Tiene metas sólidas a futuro

Aprovechando la proyección, también ha combinado la comedia con contenidos sobre maquillaje y moda, otros de sus grandes intereses. Esta faceta le ha dejado grandes satisfacciones a nivel personal, pues la ha llevado a dar un mensaje de amor propio, y cambiar la manera en que muchas mujeres se ven a sí mismas.

Por ello, una de sus metas futuras es realizar estudios sobre moda, para seguir ampliando esta parte, y quizá más adelante desempeñarse como diseñadora de vestuario en alguna producción.

"Siempre se nos ha dicho que no pertenecemos por lucir de alguna manera, en mi caso muchas veces por mi cuerpo, que no te puedes vestir de tal forma porque tienes llantita o porque se te ven las imperfecciones, o tal vez no tienes la sonrisa perfecta. Entonces quiero entrar al mundo de la moda para demostrarle a todas que nos podemos vestir con lo que se nos antoje”, asegura.

“Por eso todo el tiempo estoy mostrando cómo me maquillo y cómo me visto, porque muchas chicas dicen 'nunca en mi vida me pondría eso', porque quizá tiene mucho color o muchas texturas, pero digo, ¿y por qué no?, disfruta la ropa, para eso se hizo, para gozarla y estar bien".