Critican actuación de la hija de Kim Kardashian en El Rey León, ¿fue por palancas o talento?

Como parte del 30 aniversario del estreno de El Rey León, Disney organizó un concierto especial en el que se interpretaron las canciones de la cinta. Para ser parte del evento que llevaría el soundtrack de la película más taquillera al público joven, varios niños audicionaron.

Entre los niños elegidos está North West, la hija de Kim Kardashian y Kanye West. Sin embargo, lejos de reconocer su voz, usuarios de redes sociales la acusan de no tener talento y solo entrar por ser una Nepobaby.

De acuerdo con los testimonios de diversos usuarios, North West fue elegida para interpretar a Simba por la influencia de las Kardashian, o bien, porque Kim “pagó” con la finalidad de que su hija obtuviera uno de los protagónicos.

¿Cómo fue la presentación de North West como Simba?

North West interpretó la canción I Just Can´t Wait to Be King, pues fue elegida para interpretar a Simba, uno de los papeles principales en el concierto que festejó el 30 aniversario de El Rey León.

La hija de Kim Kardashian y North West usó unos pantalones cortos amarillos que, junto con su voz, fueron protagonistas de críticas por usuarios de las redes sociales, quienes aseguraban que sus padres pagaron para que su “talento” posiblemente se inmortalizara en Disney +.

OKAY NORTH! 🎥| North West performs "I Just Can’t Wait to Be King" at the Lion King 30th Anniversary Concert at the Hollywood Bowl 🦁



Her parents Kim Kardashian and Kanye West were in attendance along with her siblings to cheer her on. pic.twitter.com/RqNJ1GxHvu — KenBarbie™ (@itsKenBarbie) May 25, 2024

¿Por qué critican a la hija de Kim Kardashian?

De acuerdo con diversos usuarios de redes sociales como X, “la actuación de North West fue una basura” pero sus padres se dieron el “lujo de pagar para que su hija cantara su canción favorita”.

Look, North West’s Lion King performance was absolute garbage.



But as a dad, if I could afford to give my daughter an orchestra and an audience for her favorite song, I would.



So I can’t hate on a kid who didn’t ask to be born into the spotlight.



Also, F*ck Kanye West! pic.twitter.com/QPAUfEBEbh — Doc Reichenbach (@DocReichenbach) May 27, 2024

En redes sociales, la mayoría de los comentarios sobre la actuación de North West en El Rey León fueron negativos, pues aseguran que no tiene la voz adecuada, ni el talento apropiado para protagonizar un musical al nivel de Disney.

Sumado a las críticas de X, antes Twitter, algunos usuarios de Tiktok compararon las audiciones de los competidores para el papel de Simba, con lo cual afirman que había niños más preparados que North West, pero que ella obtuvo el papel gracias a un pago de Kim Kardashian.