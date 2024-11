Hijo de Pepe Aguilar aconseja a Ángela ante el hate: aguántese

Actualmente, la Dinastía Aguilar se encuentra rodeada de críticas, las cuales surgieron desde que Ángela confirmó su relación con Christian Nodal. Ante la situación, Emiliano, el hermano mayor de la cantante, quien también se ha incluido en la polémica, aconsejó a su hermana sobre el hate que enfrenta.

Mediante una entrevista para Planeta Radio, Emiliano Aguilar decidió aconsejar a su hermana Ángela ante la ola de hate que enfrenta por asegurar que Cazzu sabía de su vínculo con Nodal, pues la rapera desmintió que sabía que su expareja tenía a otra persona y confesó que se enteró de la nueva relación por los medios de comunicación.

Sin quererlo, Emiliano también ha sido parte de la polémica debido a que en ocasiones ha comentado las publicaciones del perfil de Instagram de Cazzu, razón por la cual consideran que él está del "lado" de la rapera, por lo que decidió aclarar la situación.

¿Qué dijo el hermano de Ángela sobre la ola de hate que enfrenta?

Emiliano Aguilar aseguró que Ángela "ya tiene su vida" por lo que no está enfocado en lo que hace su hermana, debido a que "ella ya está ahí" y él está tratando de "ganársela sólo" dentro del medio musical.

Sumado a ello, aclaró que a él le gusta la música de Cazzu, expareja del actual esposo de Ángela, por lo que ocasionalmente comenta sus publicaciones y no para "generar polémica".

Emiliano está más acercado al género urbano, incluso se denomina como rapero, por ello compartió que Cazzu es una de sus inspiraciones. "Me gusta como rapea, me gusta como hace el trap y ese rollo. Si hubiera una oportunidad de hacer una rola con ella me la aviento sin pensarla", afirmó.

Yo la escuchaba antes de que pasaran todos estos problemas, que al final de cuentas no tienen nada que ver conmigo. ¿Yo qué? Tengo mi vida.Emiliano Aguilar.

El rapero también afirmó que él no tiene nada que ver con las decisiones de su hermana, pues considera que a su edad sus decisiones son independientes a su familia.

Ya está grande Ángela como para tomar sus propias decisiones, ya está grande como para tropezarse, levantarse y limpiarla. Emiliano Aguilar.

Sumado a ello, el hijo mayor de Pepe Aguilar compartió que él también ha estado "en el ojo del huracán", pues en 2017 fue detenido y acusado de intentar ingresar de manera ilegal a cuatro personas de origen asiático a Estados Unidos.

Emiliano Aguilar comparó su situación con la de Ángela, y aseguró que él se ha mantenido "firme", el cual considera que es el "único consejo" que debe darle.

El único consejo que le doy, se va a escuchar muy mal pero, aguántese. Emiliano Aguilar.





El hermano mayor de Ángela aseguró que todas las personas batallan con cosas, "peores cosas que nosotros. A batallarle machín, muchas personas no tienen ni para comer, no tienen ni chamarra y hace frío. Uno tiene que asumir sus responsabilidades de sus propias acciones", enfatizó.

