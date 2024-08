Hijo de Pepe Aguilar confiesa que trabaja de plomero: nunca le he pedido ni un centavo a mi papá

La dinastía Aguilar ha enfrentado múltiples críticas en redes sociales, debido a que algunas personas aseguran que la familia está repleta de “nepobabys”, es decir que solo tienen éxito gracias a las conexiones que han construido sus antepasados.

Pepe Aguilar fue el primero de la familia en recibir estas críticas, pues consideran que su talento no se compara con el de su padre, Antonio Aguilar, pero la fama del patriarca le permitió cosechar su éxito.

Ángela Aguilar también ha recibido hate en redes sociales por ser “famosa” por su padre. Previniendo estos comentarios, Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe decidió alejarse de los medios y reveló que tiene un trabajo común.

¿Qué hace el hijo mayor de Pepe Aguilar?

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, reveló que en Estados Unidos se dedicó a desenterrar pipas, y trabajaba de plomero, carga que calificó como “un jalesote”.

Hay raza que se la avienta en caliente, yo me tardaba un chingo. Es un jalesote.Emiliano Aguilar.

El hijo mayor de Pepe Aguilar reconoció que la necesidad lo hizo entrar al ámbito de las obras, pues afirmó que él prefiere ganar su propio dinero y no recurrir a la ayuda de su padre.

Nunca le he pedido ni un centavo a mi papá. Emiliano Aguilar.

¿El hijo mayor de Pepe Aguilar se dedica a la música?

Mediante el episodio 157 del podcast de Gafe423, Emiliano Aguilar también comentó que a diferencia de sus hermanos que cantan regional mexicano, él prefirió incursionar en el rap a la par de su trabajo como plomero.

Sin embargo, afirmó que muchas personas le sugieren recurrir a Pepe Aguilar para que rápido llegue al éxito que desea, pero Emiliano asegura que se la “quiere rifar” solo aunque le cierren las puertas.

Me la quiero rifar yo solo. Me ha costado un friego, me han cerrado la puerta muchas veces.Emiliano Aguilar.

Pese a que al inicio no tuvo suerte, la disquera Alzada confió en su talento y actualmente forma parte de ella. En sus palabras, la empresa está dedicada completamente al rap y formó a los principales exponentes del género en México como Santa Fe Klan.