Hijo mayor de Pepe Aguilar muestra a su hija; aseguran que es "igualita" a Ángela

El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano, ha mantenido una vida alejada de los medios de comunicación, debido a que en una entrevista confesó que le ha costado abrirse camino en la industria musical, pues prefiere no recurrir a la ayuda de su padre, a quien no le ha pedido “ni un centavo”.

Sumado a su lejanía con los medios de comunicación, en sus redes sociales Emiliano no comparte mucho sobre su vida privada, prueba de ello es que apenas compartió dos fotografías con el rostro de su pequeña hija.

Ante la presentación de su pequeña, en redes sociales no tardaron en encontrarle parecido con Ángela Aguilar, hermana de Emiliano e hija del segundo matrimonio de Pepe.

¿Cuántos años tiene la hija de Emiliano Aguilar?

De acuerdo con una publicación de Instagram de Emiliano, su pequeña hija tiene un año, edad que cumplió en octubre de 2023.

En la más reciente fotografía que compartió, los usuarios de Instagram aseguran que tiene “la misma cara de Ángela Aguilar”, pues ambas comparten rasgos parecidos.

Ante el parecido, en redes sociales comentaron que la sangre Aguilar es “fuerte” y gracias a ello los hijos logran parecerse de generación en generación.

Aquí te dejamos unas fotografías de Ángela Aguilar de bebé, para que analices su parecido.

Ángela Aguilar de bebé. Foto: Facebook: Angela Aguilar Club.

¿A qué se dedica el hijo mayor de Pepe Aguilar?

Mediante el episodio 157 del podcast de Gafe423, Emiliano Aguilar comentó que a diferencia de sus hermanos que cantan regional mexicano, él prefirió incursionar en el rap a la par de su trabajo como plomero.

Sin embargo, afirmó que muchas personas le sugieren recurrir a Pepe Aguilar para que rápido llegue al éxito que desea, pero Emiliano asegura que se la “quiere rifar” solo aunque le cierren las puertas.

Me la quiero rifar yo solo. Me ha costado un friego, me han cerrado la puerta muchas veces.Emiliano Aguilar.

Pese a que al inicio no tuvo suerte, la disquera Alzada confió en su talento y actualmente forma parte de ella. En sus palabras, la empresa está dedicada completamente al rap y formó a los principales exponentes del género en México como Santa Fe Klan.