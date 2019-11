His Darks Materials, la nueva serie de magia y fantasía que protagoniza Lin-Manuel Miranda

Lin-Manuel Miranda ha pasado gran parte de su vida imaginando universos y hablando con los personajes que habitan en ellos. Por eso es que pretender hablar con un conejo como si fuera su consejero de la vida, no fue un problema para el actor en el primer día de rodaje de His dark materials, serie que estrena este lunes por HBO.

El creador del fenómeno teatral de Broadway, Hamilton, y coestelar de Emily Blunt en la cinta El regreso de Mary Poppins, es ahora uno de los protagonistas de esta coproducción entre HBO y BBC basada en la trilogía homónima de Philip Pullman, sobre la travesía de Lyra, una joven que en la búsqueda de su mejor amiga descubre una peligrosa organización secreta y a su vez un universo con seres fuera de este mundo y muchos secretos que no puede revelar.

“Se trata de un mundo muy rico”, dice el actor, quien interpreta a Lee Scoresby, a quien define como “un aeronauta tejano que vuela en un globo rojo en el mundo de Lyra”, explica el también compositor y cantante, quien en 2017 fue nominado a un Oscar por How far I'll go, canción que forma parte de la banda sonora de Moana, película de Disney.

“Es interesante, cuando conocemos por primera vez a este personaje es un poco inseguro. Pero de repente estamos volando por los aires sobre montañas, y pronto aprendemos que él es un amigo cercano de Lorek Byrnison (Joe Tandberg), el oso blindado sin su armadura, y se une a Lyra en su búsqueda hacia el norte para encontrar a los niños desaparecidos”, añade.

Lin-Manuel Miranda confiesa que aceptó participar en este proyecto por la invitación que recibió de Jane Tranter y Jack Thorne, productores de la serie y responsables de otros éxitos como Doctor who y la obra de Broadway Harry Potter y el niño maldito, de quienes se declara fan absoluto.

“Quedé atónito, primero cuando me dijeron lo que estaban planeando y la magnitud del proyecto para ambientar esta historia; es lo que esta obra merece, cualquier seguidor de Philip Pullman te lo diría. Luego, cuando me dijeron que me querían para interpretar a Lee Scoresby acepté de inmediato, no había nada qué pensar”, recuerda el actor en una entrevista cedida por el canal.

Y es que His dark materials tiene la particularidad de ser un universo en el que todos se encuentran acompañados de un Daemon, que es el alma de esa persona habitando fuera de ella y tomando la forma de un animal. En el caso de Lee Scoresby, personaje de Miranda, se trata de un simpático conejo llamado Hester.

“Cuando lees esos libros tienes el mismo sentimiento de cuando estás mirando al cielo en las noches y no hay luz a tu alrededor, puedes ver lo gigante que es el universo. La hipótesis de los libros es así de deslumbrante: no sólo por el argumento de la historia, sino porque la premisa dice que hay un mundo donde tenemos almas gemelas que se manifiestan de manera externa, que son animales, opuestas en género, que son nuestra conciencia”.

“Eso nos hace sentir menos solos en un universo donde no tenemos Daemons. Hay algo hermoso en esa metáfora, es como cuando ves una película o un show maravilloso y luego parpadeas con los ojos nublados y vuelves al mundo real. Así fue como me sentí después de leer esos libros”,

El ganador de un premio Tony por el musical In the Heights y dos por Hamilton, puesta en escena que además le otorgó el Pulitzer por Mejor Obra Dramática, admite que este es uno de sus trabajos como actor más divertidos por lo que implica convivir con los Daemons: “Tenemos unos increíbles titiriteros en el set, además de una actriz llamada Ruby que hace los diálogos de Hester conmigo, así que son dos personas dando vida a este acompañante”.

“¿Implica un reto realizar este trabajo de imaginación?”, se le cuestiona. “No conozco a ningún actor que no haya pasado su niñez hablando solo. En realidad sólo se trata de jugar a que está pasando en realidad. La razón por la que nos metemos en esto es porque hay que llamar a la imaginación para hacer el resto del trabajo”, afirma.

El universo de His dark materials ya había sido llevada al cine con la película La brújula dorada, protagonizada por Nicole Kidman, Daniel Craig y Dakota Blue Richards. Sin embargo, la adaptación para televisión requerirá de tres temporadas, una por cada libro escrito por Philip Pullman, “es lo que esta historia merece, porque es un mundo muy rico”.

La primera entrega contará con ocho episodios, en los que también actúan James McAvoy, Ruth Wilson, Anne-Marie Duff y Dafne Keen. La segunda temporada ya fue confirmada por HBO y será estrenada en un punto de 2020.