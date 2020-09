History estrena la serie Secretos de guerra

De la mano del reconocido historiador mexicano Alejandro Rosas y con la narración del actor Juan Pablo Medina, History celebra los 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial con una serie de cuatro documentales titulada Secretos de guerra, donde se conocerá el papel de los países latinoamericanos en el conflicto y eventos poco conocidos.

Se hablará sobre la intervención en el conflicto bélico de personajes como Walt Disney y el expresidente de México, Manuel Ávila Camacho, sin dejar atrás la entrada a la guerra del famoso Escuadrón 201, también conocido como las Águilas Aztecas.

“Me sorprende muchísimo toda la investigación, todo lo que aprendí, se van a llevar muchísimas sorpresas; a mí me llamaron mucho la atención las historias de Walt Disney, todo lo de Orson Welles, Josef Mengele, El Ángel de la muerte, que hacia experimentos genéticos en los campos de concentración, una cosa espantosa. Espero que a la gente le encante, porque yo estoy muy orgulloso de participar, dijo Juan Pablo Medina en entrevista virtual.

La importancia de este proyecto para Alejandro Rosas, reside en poder mostrarle al mundo la gran importancia que el territorio latino tuvo para el desarrollo de este conflicto bélico que finalizó el 2 de septiembre de 1945.

“Yo creo que Estados Unidos sin la participación de América Latina hubiera tenido que caminar hacia otro rumbo, porque lo que buscó con México y otros países del territorio, fue exactamente consolidar un bloque de seguridad continental y ahí es que encontramos una serie de historias maravillosas en el sentido de la pasión, emoción y suspenso, espías, batallas, movimientos de gente, migración y eso es lo que nosotros mostramos en estos cuatro episodios buscando recuperar y reivindicar el papel de América Latina en este conflicto”, aseguró el historiador.

La participación de Walt Disney en el conflicto es un suceso interesante del que se podrá descubrir más en Secretos de Guerra. “En 1941, Nelson Rockefeller invita a Walt Disney a una gira por Argentina, Brasil, Chile y Perú con la idea de conocer el ambiente y la opinión pública, pero también ver el folclor, la gastronomía y cultura de los pueblos latinoamericanos con el fin de ganarse para la causa de los Estados Unidos a todas las naciones latinoamericanas”, relató Alejandro Rosas.

Pero el pensamiento capitalista del creador de Mickey Mouse, lo llevó a aprovechar esta táctica de guerra para acrecentar su emporio. “Él acepta con la condición del financiamiento para un proyecto, un aproximado de 50 mil dólares para producir varios cortos que se llamaban Saludos amigos, pero lo más importante de esto, fue que Walt Disney creó una producción llamada Los tres caballeros, con El Pato Donald representando a Estados Unidos, Pancho Pistolas a México y Pepe carioca el Brasileño, esta película fue estrenada en México en diciembre de 1944 en pos de la idea de la seguridad continental”, complementó Rosas.

Incorporando su trabajo en la ficción, Juan Pablo Medina reveló cuál de estas historias le gustaría vivir en su faceta de actor, “me encantaría poder participar en Las Águilas Aztecas, si en algún momento existe una producción y se me da la oportunidad de poder narrar algo que pasó, algo mexicano, me encantaría. Hay muchos personajes dignos de contar, malos buenos de todo tipo pero lo primero que a mí me llamaría más contar, sería una anécdota de este escuadrón”.

Secretos de guerra se estrena a través de History, señal que celebra 20 años de presencia en América Latina, el domingo 6 de septiembre a las 22:35 horas.