Horacio es el juez de hierro en La Academia

“A mí mis maestros, desde la primaria, secundaria y la carrera actoral me hablaron duro, críticos, crudamente me decían si hacía bien las cosas o no y eso me convirtió en lo que soy”, expresó Horacio Villalobos, cuestionado sobre su dureza como juez en La Academia, que este próximo domingo tendrá su tercer concierto.



“La gente quiere escuchar sólo cosas bonitas pero la realidad no es así, tal vez en la fiesta de tus papás te pones a cantar y todos te aplauden, te dicen que tienes una voz muy bonita pero la verdad, cuando te escuchan profesionales te gritan en la cara que no sirves para eso, es lo mejor que pueden hacer por ti, porque si de verdad te interesa, te pones las pilas y a trabajar”, señaló.

El también productor de teatro y conductor del programa Dispara Margot, dispara, aseguró que esta nueva etapa del reality cuenta con todos los elementos para convertirse en la más exitosa de la televisión, “la última generación se hizo hace seis años, ahora sí veo ganas de hacer mejor las cosas, los jóvenes deben de despabilarse y darse cuenta que están en el mejor programa y en el horario estelar, así que deben de dar lo mejor y punto”, señaló.

Por último, Villalobos espera que este domingo algunos de los participantes lo sorprendan, que prueben su talento y se ganen una mejor crítica de su parte, “yo les digo la verdad cruda, es constructiva, no destructiva, así que seguramente veremos mejorías en muchos de ellos”, declaró.

"Lo interesante de este reality es que sí han salido cantantes, no como en otros que se lucen los coaches o los jueces. Está padre que de aquí salgan dos o tres cantantes importantes de 20 años que alimenten las filas de la música mexicana", finalizó.