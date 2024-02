Hospitalizan a Silvia Pinal por úlcera en la espalda

Una úlcera sangrante en la espalda, con una profundidad severa, prendió los focos rojos a los médicos de cabecera de la actriz Silvia Pinal de 92 años, quien ingresó nuevamente al hospital tras acudir a consulta de rutina para practicarle una serie de estudios ya programados por un chequeo de rutina.

Efigenia Ramos, asistente personal de Pinal, comentó a El Sol de México que: “La señora Silvia hoy tenía un estudio de rutina (tomografías) y cuando se los practican no tiene horario de salida. Yo no me encuentro a su lado en estos momentos. Y algo los alarmó que está en el hospital”, declara.

Atendida por su médico de cabecera, se le están practicando lavados quirúrgicos en la herida, después seguirá un tratamiento para que pueda cicatrizar. OMG! Silvia Pinal reaparece en festejo de cumpleaños de Alejandra Guzmán

Hace apenas dos meses, Silvia Pinal salió del hospital, después de que en diciembre del año pasado tuvo que ser atendida de una neumonía severa derivada de la influenza que padeció.

Los hijos de la actriz, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, así como Sylvia Pasquel, aún no se pronuncian al respecto.

El equipo médico está pendiente no sólo de la herida que tiene en la espalda, causada por la inmovilidad, sino también de su presión arterial, nivel de azúcar y que sus pulmones sigan estando estables a sus 92 años de edad.