Hoy concluye el reality show Mexicana Universal

Llenas de cualidades, con fortaleza y templanza, además de bellas, así ve Lupita Jones a las seis finalistas del primer reality show nacional que elige a una reina de belleza: Mexicana Universal 2018



En entrevista, la directora general del certamendijo que el público fue parte medular, además del jurado en la elección de las finalistas.

“El público fue parte relevante de este resultado en las redes sociales y yo feliz de abrazar a cualquiera de ellas al ganar el cetro y corona”, sostuvo en la charla.

Andrea Toscano, Colima; Lupita Valero, Guerrero; Nebai Torres, Jalisco; Maryely Leal, Sinaloa; Aranza Molina, Tabasco y Karely Sandoval, Zacatecas son las candidatas que todavía tendrán que superar hoy un mega reto, tarea para la que han elegido como guía a un invitado especial.

La ganadora recibirá un entrenamiento personalizado rumbo al concurso de Miss Universo.

“Lo fundamental será un extensivo curso de inglés, expresión verbal y comunicación. De la belleza ya no hay preocupación porque las seis la tienen, el enfoque es en el idioma y la ardua tarea de la comunicación como herramientas imprescindibles para pararse en el escenario internacional”, dijo.

Jones tiene un balance positivo del reality, en el que los retos impuestos a las participantes “fueron formativos, para afinar su personalidad, seguridad y confianza. Ellas nunca se imaginaron poder hacerlos, lo que las llevó a ser valientes, tenaces y echadas para adelante".

También destacó que cada una de las participantes tenía una historia antes de llegar a Mexicana Universal. Entonces sus experiencias, las colocaron como mujeres emprendedoras, luchadoras que no se vencen por cualquier problemita y siempre con ese espíritu de llegar a su meta, porque ellas no tienen una vida perfecta y no por eso van a dejar de luchar y esforzarse”.

Hoy por el canal 1.1, la gran final de Mexicana Universal 2018.