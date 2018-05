Con 150 capítulos hoy llega a su fin la telenovela Tres familias, que protagonizó Carlos Espejel quien hizo el papel de Chacho, un hombre que tiene la mala suerte de no encontrar trabajo, pero es encantador y sabe conquistar a las mujeres.



En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), Espejel comentó que se demostró que una telenovela con toques de comedia pudo entrar en el gusto del televidente, “Chacho fue un hombre muy fácil de hacer, un señor de barrio que tiene sus convicciones muy claras del valor de la familia, el valor de la amistad, el valor de sacar adelante a sus hijos y darles lo mejor”.

En contraparte, el personaje por su estatus bajo no tiene un crecimiento laboral, no encuentra empleo, no trae dinero, pero lo persiguen las mujeres. “Acabé justificándolo porque tiene un gen maldito de atracción,en los últimos episodios llega una gringa mayor que él que derrapa por Chacho, personificada por Edith González”.

Carlos Espejel dijo que se encuentra con sentimientos encontrados porque ya se acabó la teleserie. “Formamos una gran familia, con unos compañeros divertidos, en cada locación no la pasábamos muy bien con nuestras payasadas y tarugadas haciendo comedia”.





EL AMOR EN SU VIDA PERSONAL

Para Carlos Espejel no fue fácil que su amor ficticio en Tres familias con Alma Cero, traspasara a la vida real. “Fue todo un reto, seguir grabando los programas viviendo esto, porque a todos nos pasa en el amor, en los sentimientos y en las relaciones. He procurado y tratado de proteger la integridad de Alma, de mi exmujer e hijos. Si estoy muy contento, muy satisfecho, con lo que me ha pasado en la vida, estoy muy claro de lo que quiero en mi vida personal”.

Aclaró que aunque se viralizó un supuesto pleito con el ejecutivo Alberto Ciurana, él lo único que pedía es que se promoviera la comedia.



“Nunca quise polemizar con Alberto. Más bien yo le pedía que hablara de este proyecto cuando se refería a la programación, pues este producto nos dio grandes oportunidades, le fue tan bien con una segunda temporada que no se quedó en el tintero y sentí que no se quiso dejar ver el éxito, porque la comedia no se valora en televisión abierta, simplemente defendí a este género”.





INAUGURA TEATRO CARLOS ESPEJEL Y FAUSTO

El actor de comedia afirmó que este fin de semana viajará a Mérida a inaugurar el teatro Carlos Espejel y Fausto, inmueble que le dieron en comodato.

“De entrada voy a rentarlo para los estudiantes de actuación que realicen sus montajes o para escuelas y poco a poco irlo remodelando. Ahora tener esta nueva propiedad teatral, no lo veo como parte de sacrificio o de esfuerzo, sino que lo veo como una oportunidad de poder seguir haciendo lo que gusta y que me honra este compromiso y responsabilidad seguir en esta rama”.

El papá de Fausto de escasos seis años, actualmente “tengo tres planteles de Xpresión Centro de Capacitación artística, con las que tengo un plan de estudios sólidos en la que acuden muchos niños y jóvenes para aprender a actuar. Como negocio es muy estable, pero sobre todo, me da la satisfacción que los niños a esta edad se les llena de arte para poder ser hombres y mujeres respe tables en la vida. Un niño culto tiene una mayor sensibilidad y lo lleva a aprender a trabajar en equipo, estoy convencido que se debe de oficializar en la educación básica las artes”.