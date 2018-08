Hoy se cumplen 41 años del fallecimiento de el Rey del rock and roll

Transcurre el tiempo, pero la imagen del gran Elvis Presley no caduca, no se desgasta, no se desvanece. El Rey del rock and roll vive por siempre. Lo vemos a través de sus películas y lo escuchamos en sus discos tan vivaz y energizado como desde entonces, cuando se encumbró en la fama y cimbró al mundo con su frenético ritmo. Hoy lo recordamos, como lo recuerdan sus millones de fans, al cumplirse 41 años de su fallecimiento: 16 de agosto de 1977.



Miles de peregrinos se reúnen en la mansión Graceland en Memphis, Tennessee, para venerarlo. Se calcula que unos 600 mil admiradores visitan el lugar anualmente, ahí donde vivió, murió y está sepultado el cantante, el máximo ídolo del rock and roll, que continúa generando negocio. En 2017 Forbes lo ubicó en el segundo lugar de las estrellas de la música ya fallecidas que siguen amasando fortunas y tan solo el año pasado facturó 30 millones de dólares.

Como sabemos, Graceland está convertida en un museo temático donde se ofrece al turista toda clase de souvenirs y es la segunda casa más visitada de los Estados Unidos después de la Casa Blanca. Pero es templo también para los devotos que concurren a rendir pleitesía al “dios” blanco que cantaba como negro.

De esta forma, la maquinaria financiera del sello “Elvis Presley” en el marketing se mantiene activa incluso en el mercado mundial del disco, donde circulan millones de copias de sus producciones musicales que son piezas codiciadas tanto para fans como para coleccionista. De tal suerte que, detrás de la muerte del cantante y actor nacido en Tupelo, Mississippi, está el negocio lucrativo.

La variedad de discos en el mercado abarca las distintas etapas del cantante, desde sus primeros años en Sun Records de la mano de su representante el coronel Tom Parker, hasta las últimas grabaciones donde suelen centrarse la mayoría de sus imitadores. Tampoco faltan los recopilatorios y, por cierto, la misma mansión Graceland patrocina un concurso anual de imitadores cuya misión, por supuesto, es ayudar a mantener viva obra e imagen del reluciente astro.

En México el mejor imitador de Elvis se llama Héctor Ortiz, quien continúa interpretando los éxitos del finado Rey del rock and roll.

Otro por cierto:Hace unos días comenzó a circular una extraordinaria grabación y video en la que, gracias a la tecnología moderna, Lisa Marie Presley canta a dueto con su padre el tema de 1967 Where no one stands alone; una maravilla.

La idea de abrir al público las puertas de Graceland provino de Priscilla Presley, la viuda del artista, quien se planteó varias líneas de ataque, comopor ejemplo, explotar comercialmente la “elvismanía” y mantener latente el legado del icono rocanrolero.

Así, la leyenda de Elvis Aaron Presley continúa escribiéndose. Dicen que sigue vivo, que sólo fingió su muerte para escapar de la fama y dejar una imagen inmaculada entre sus fieles devotos. Lo cierto es que, a 41 años de su desaparición física, prosigue generando dinero a manos llenas. “Su presencia sigue muy viva hoy en día”, escribió El País en su edición digital.

LA LISTA DE FORBES

Estos son los SIETE MAGNÍFICOS de la música ya fallecidos que más ganancias generaron el año pasado:

1.- Michael Jackson, 75 millones de dólares

2.- Elvis Presley, 35 mdd

3.- Bob Marley, 23 mdd

4.- Tom Petty, 20 mdd

5.- Prince, 18 mdd

6.- John Lennon, 12 mdd

7.- David Bowie, 9.5 mdd