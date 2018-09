Hoy se estrena la cuarta temporada de 40 y 20

La naturalidad de sus personajes y las vivencias tan cercanas al público que los sigue, son elementos que han hecho de 40 y 20 una de las series más exitosas de la barra de comedia en la actualidad.



Hace un año, el elenco encabezado por Jorge El Burro Van Rankin, Mauricio Garza y Michelle Rodríguez, filmaron las temporadas tres y cuatro de esta serie. Sin embargo, el éxito de la tercera fue tal que Televisa decidió repetirla íntegra en varias ocasiones, retrasando el estreno de la cuarta que hoy estrena en un nuevo horario a las 23 horas por Las Estrellas.



“40 y 20 es de esas series que aunque ya viste el capítulo te sigues atacando de risa y te causa esa sorpresa cada vez que lo ves”, afirma Mauricio Garza, el desinhibido Fran, amante de las mujeres maduras y causante de varios problemas en el departamento que cohabita con su papá.



Para Jorge El Burro Van Rankin, el éxito de esta producción tiene mucho que ver también con el formato en que está realizada, pues para el comediante, la frescura que la serie ofrece en imagen y guion es algo que cautivó al público. “Aquí brinca el que sean fotógrafos, camarógrafos, iluminadores de cine y la dirección de Gustavo Loza. Esto le llamó la atención a la gente porque vieron que era otro producto, que quizá antes no se atrevían a hacer”, señala.



La cuarta temporada traerá consigo muchas de las sorpresas que identificado a esta serie en sus capítulos anteriores. “Es una temporada donde seguimos teniendo muchos artistas invitados como siempre. Están Roberto Palazuelos, Livia Brito, Paco de la Fuentes… Me atrevo a decir que es la mejor de todas”, dice Garza.



Aunque de momento no se ha confirmado una quinta temporada, ambos actores coinciden en que la serie tiene mucha vida por delante, por lo que no descartan que pronto se apruebe la filmación de los nuevos capítulos. “Tiene para 40 mil temporadas, porque en esta sociedad hay güeyes de 40 y tantos que les gustan las chavitas y hay mil historias que puedes contar. Entonces creo que cuando se acaben los escritores buscaran a otros más chavos para que se vuelven a retroalimentar”, dice El Burro.



“Yo escuché una vez decir al productor ‘Yo voy a seguir haciendo 40 y 20 hasta que el libreto y así me lo dé’. No sé si vaya a haber una quinta temporada o no pero yo feliz de que sí porque es una de las series que amo hacer. Creo que da para mucho, son situaciones muy cotidianas, y la vida tiene más de 70 historias qué contar”, añade Garza.